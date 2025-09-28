Pianeta Milan
Milan-Napoli, Fikayo Tomori: “Qui devi sempre puntare a vincere”

Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026
Stefano Bressi
Fikayo Tomori, giocatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Come sta mentalmente e fisicamente: "Stiamo bene tutti, mentalmente e fisicamente. Ci sono tante emozioni. L'anno scorso non abbiamo iniziato come volevamo. Adesso abbiamo iniziato meglio. Abbiamo fatto una grande partita":

Se quest'anno puntano a vincere: "Sì, quando indossi la maglia del Milan c'è sempre l'idea di vincere. È difficile perché ci sono tante squadre forti, ma lo siamo anche noi, lo sappiamo e l'abbiamo dimostrato oggi. Ci dobbiamo concentrare su domenica adesso, è importante".

Cosa è cambiato nel modo di difendere: "Siamo compatti, come squadra. Siamo uniti. Lo sapevamo che il Napoli fosse una buona squadra. Sapevamo avrebbero avuto molto palla. Ordine e compattezza erano due cose importanti di cui avevamo parlato. Nel secondo tempo è stato diversa come partita, ma siamo stati uniti e abbiamo portato a casa due punti".

Sullo spirito diverso: "Non lo so, ora stiamo focalizzati partita per partita. Come oggi. Ora c'è la Juve che è un'altra partita importante".

Se c'è un'atmosfera diversa: "Sì, c'è Allegri che ha lavorato con grandi giocatori e sa cosa serve per vincere. La prima cosa che ci ha detto è che dobbiamo prendere meno gol. Poi abbiamo lavorato tanto per restare compatti e non subire buchi.

