Milan-Napoli, Conte: “Rossoneri favoriti al titolo? Non mi permetto di dirlo”

E' iniziato ufficialmente il conto alla rovescia. Domani alle ore 20:45 presso lo stadio 'Giuseppe Meazza' in San Siro andrà in scena Milan-Napoli , primo big match stagionale per entrambe le squadre. Con Leao recuperato, Allegri può decidere se schierarlo direttamente titolare o inserirlo a partita in corso. Situazione diversa per Conte, che dovrà far a meno di alcune pedine. Proprio l'allenatore dei partenopei ed ex CT della Nazionale Italiana e della Juventus , Antonio Conte, ha parlato nella consueta conferenza stampa alla vigilia della gara. Ecco, di seguito, le sue parole sul Milan in chiave scudetto:

Se il Milan è favorito per vincere lo scudetto: “Non si tratta di essere favoriti o meno, ognuno può esprimere la propria opinione. Per me è folle che l’anno scorso fossimo favoriti, non mi permetto di dare favorito nessuno. Ricordo solo che Milan, Inter e Juventus hanno sempre scritto la storia. Favorito o non favorito sono giochetti che lasciamo ai media, noi pensiamo a fare il nostro massimo”.