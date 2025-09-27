Milan-Napoli, Conte: “Sfida Scudetto? Molto affrettato dirlo. Vedo…”

Se il Milan è favorito per vincere lo scudetto: “Non si tratta di essere favoriti o meno, ognuno può esprimere la propria opinione. Per me è folle che l’anno scorso fossimo favoriti, non mi permetto di dare favorito nessuno. Ricordo solo che Milan, Inter e Juventus hanno sempre scritto la storia. Favorito o non favorito sono giochetti che lasciamo ai media, noi pensiamo a fare il nostro massimo”.

Se Milan-napoli è già un match da scudetto:Come ho detto prima dobbiamo concentrarci sul campo. E’ la quinta partita, dare altre definizioni è molto affrettato. C’è un stagione da giocare per tutti, il tempo dirà come si sta evolvendo il campionato. Noi vogliamo fare il nostro meglio, anche per il Milan e le altre sarà così. Vedo grande equilibrio, bisognerà aspettare come minimo il girone di ritorno per capire come sarà la situazione”.