Milan-Napoli, Conte: “Sfida Scudetto? Molto affrettato dirlo. Vedo…”

L’allenatore degli azzurri ed ex CT della Nazionale Italiana, Antonio Conte, ha parlato di Milan-Napoli: le sue parole in conferenza
Ormai ci siamo. Domani alle ore 20:45 presso lo stadio di San Siro andrà in scena Milan-Napoli, primo big match stagionale dei rossoneri. L’allenatore degli azzurri ed ex CT della Nazionale Italiana, Antonio Conte, ha parlato nella solita conferenza stampa alla vigilia della gara. Ecco, di seguito, alcune delle sue dichiarazioni:

Le parole di Conte su Milan-Napoli

Su Buongiorno e Rrahmani:“Non è stata una settimana fortunata. Entrambi non saranno presenti. Abbiamo avuto anche qualche altro problema, ma durante un anno ne arrivano. Quali? Dovrete aspettare domani. Dobbiamo essere bravi a fare bene”.

Se il Milan è favorito per vincere lo scudetto:“Non si tratta di essere favoriti o meno, ognuno può esprimere la propria opinione. Per me è folle che l’anno scorso fossimo favoriti, non mi permetto di dare favorito nessuno. Ricordo solo che Milan, Inter e Juventus hanno sempre scritto la storia. Favorito o non favorito sono giochetti che lasciamo ai media, noi pensiamo a fare il nostro massimo”.

Sulla partita che si aspetta da Allegri: “Noi dobbiamo pensare di fare la partita che vogliamo noi e che ci abbiamo preparato noi”.

Se Milan-napoli è già un match da scudetto:Come ho detto prima dobbiamo concentrarci sul campo. E’ la quinta partita, dare altre definizioni è molto affrettato. C’è un stagione da giocare per tutti, il tempo dirà come si sta evolvendo il campionato. Noi vogliamo fare il nostro meglio, anche per il Milan e le altre sarà così. Vedo grande equilibrio, bisognerà aspettare come minimo il girone di ritorno per capire come sarà la situazione”.

