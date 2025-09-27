Milan-Napoli, 'problema' abbondanza per Allegri: 'Formazione? Ho dubbi'

Pianeta Milan
MILAN-NAPOLI

Allegri: “Cambi determinanti in stagione. Per domani ho abbastanza dubbi”

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri fa il punto su Milan-Napoli: torna Leao e ci sono tanti dubbi per la formazione da schierare domani sera a San Siro
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Con il ritorno di Leao, per Allegri potrebbe esserci il 'problema' abbondanza non solo a centrocampo, ma anche in attacco: "Nella partita ci sono i cambi, che sono determinanti. Gli obiettivi li raggiungi se chi è in panchina determina quando entra. Se determina in bene raggiungi l'obiettivo, altrimenti no", questo il concetto che continua a ribadire Allegri anche in conferenza stampa: "Chi verrà in panchina dovrà avere la mentalità per entrare e determinare".

Milan-Napoli, Allegri e i dubbi di formazione

Ha qualche dubbio di formazione in vista di Milan-Napoli? "Ho abbastanza dubbi per domani. Speriamo di risolverli prima di domani sera, sennò è un casino. Martedì ha confermato, anche in parità numerica, che abbiamo un gruppo che sta diventando squadra. Tutti abbiamo un obiettivo e l'obiettivo personale deve essere messo a disposizione della squadra".

Vedremo quali saranno le decisioni finali di Allegri. Al momento, secondo le ultime novità di formazioni, il Milan dovrebbe giocare con la squadra che ha vinto a Udine, con il solo Maignan al posto di Terracciano.

