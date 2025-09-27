Milan-Napoli, 'problema' abbondanza per Allegri: 'Formazione? Ho dubbi'

Con il ritorno di Leao , per Allegri potrebbe esserci il 'problema' abbondanza non solo a centrocampo, ma anche in attacco: " Nella partita ci sono i cambi, che sono determinanti . Gli obiettivi li raggiungi se chi è in panchina determina quando entra. Se determina in bene raggiungi l'obiettivo, altrimenti no", questo il concetto che continua a ribadire Allegri anche in conferenza stampa: "Chi verrà in panchina dovrà avere la mentalità per entrare e determinare".

Milan-Napoli, Allegri e i dubbi di formazione

Ha qualche dubbio di formazione in vista di Milan-Napoli? "Ho abbastanza dubbi per domani. Speriamo di risolverli prima di domani sera, sennò è un casino. Martedì ha confermato, anche in parità numerica, che abbiamo un gruppo che sta diventando squadra. Tutti abbiamo un obiettivo e l'obiettivo personale deve essere messo a disposizione della squadra".