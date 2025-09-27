Milan, Allegri: 'Dicono sia evoluto? Il calcio è opinabile e la percezione ...'

Allegri poi conclude la sua risposta: "Ci sono partite che fai bene e altre no. È un processo di crescita. Non sempre fai partite buone, devi vincere anche le partite sporche. Bisogna prepararsi".
MILAN-NAPOLI
Massimiliano Allegri, in conferenza stampa, ha risposto alla domanda su come si trova sugli equilibri sul giudizio su di lui: "Io batto molto su questo tasto dell'equilibrio. Il calcio è opinabile e la percezione fa cambiare la valutazione. Una cosa che conta è il risultato alla fine. Spero di vincere tante volte 1-0, altre volte 2-0 o 3-2. La squadra deve avere una sua fisionomia: fare gol con la palla e non prenderlo".
Dopo la grande partenza stagionale del Milan con un bel gioco, c'è chi parla di un Allegri evoluto: "L'anno scorso quando sono stato fermo ho visto tante partite come nei due anni fermo prima. La percezione fa tutto. Domani, speriamo di no, la partita va male e Allegri non si è più evoluto", risponde così l'allenatore del Milan.
Allegri poi conclude la sua risposta: "Ci sono partite che fai bene e altre no. È un processo di crescita. Non sempre fai partite buone, devi vincere anche le partite sporche. Bisogna prepararsi".
© RIPRODUZIONE RISERVATA