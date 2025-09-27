Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Allegri ‘risponde’ a Conte: “Il Milan più forte del Napoli? So che abbiamo …”

MILAN-NAPOLI

Allegri ‘risponde’ a Conte: “Il Milan più forte del Napoli? So che abbiamo …”

Milan-Napoli, Allegri 'risponde' a Conte: 'Abbiamo lavorato bene sul ...'
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri fa il punto su Milan-Napoli: la rosa dei rossoneri è superiore a quella di Conte? Ecco la sua risposta
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Antonio Conte, allenatore del Napoli, aveva detto le seguenti parole in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Pisa: "Un’altra squadra che ha fatto la Champions e ha una rosa strutturata, cosa che non ha il Napoli. È la realtà dei fatti. Noi dobbiamo solo lavorare, pedalare a testa bassa. Ma il miglioramento passa attraverso la crescita dei nuovi".

Milan-Napoli, Allegri 'risponde' a Conte

—  

Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha 'risposto' a queste dichiarazioni: il Milan ha una rosa più forte del Milan? "Non lo so, so che abbiamo lavorato bene sul mercato. Abbiamo una buona rosa, con giocatori più e meno esperti. Dobbiamo lavorare e pensare a noi. Per arrivare a marzo a giocarci le nostre possibilità", queste le parole del tecnico in conferenza stampa.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Verso Milan-Napoli, ecco le parole in conferenza stampa di Allegri>>>

Allegri poi conclude: "Soprattutto per arrivare nei primi 4, ci sono tante squadre. È difficile. Ciò che pensano gli altri non mi importa. Bisogna tenere questa situazione di entusiasmo e migliorarsi".

Leggi anche
Allegri annuncia: “Leao ha recuperato”. Quanti minuti ha nelle gambe?
Tudor su Conte e Allegri: “Due persone di valori, vere, giuste, che fanno bene al...

© RIPRODUZIONE RISERVATA