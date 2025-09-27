Milan-Napoli, Allegri 'risponde' a Conte: 'Abbiamo lavorato bene sul ...'

Allegri poi conclude: "Soprattutto per arrivare nei primi 4, ci sono tante squadre. È difficile. Ciò che pensano gli altri non mi importa. Bisogna tenere questa situazione di entusiasmo e migliorarsi".
MILAN-NAPOLI
Antonio Conte, allenatore del Napoli, aveva detto le seguenti parole in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Pisa: "Un’altra squadra che ha fatto la Champions e ha una rosa strutturata, cosa che non ha il Napoli. È la realtà dei fatti. Noi dobbiamo solo lavorare, pedalare a testa bassa. Ma il miglioramento passa attraverso la crescita dei nuovi".
Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha 'risposto' a queste dichiarazioni: il Milan ha una rosa più forte del Milan? "Non lo so, so che abbiamo lavorato bene sul mercato. Abbiamo una buona rosa, con giocatori più e meno esperti. Dobbiamo lavorare e pensare a noi. Per arrivare a marzo a giocarci le nostre possibilità", queste le parole del tecnico in conferenza stampa.
Allegri poi conclude: "Soprattutto per arrivare nei primi 4, ci sono tante squadre. È difficile. Ciò che pensano gli altri non mi importa. Bisogna tenere questa situazione di entusiasmo e migliorarsi".
