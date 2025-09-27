Milan-Napoli, Allegri 'risponde' a Conte: 'Abbiamo lavorato bene sul ...'

Antonio Conte, allenatore del Napoli, aveva detto le seguenti parole in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Pisa: "Un’altra squadra che ha fatto la Champions e ha una rosa strutturata, cosa che non ha il Napoli. È la realtà dei fatti. Noi dobbiamo solo lavorare, pedalare a testa bassa. Ma il miglioramento passa attraverso la crescita dei nuovi".