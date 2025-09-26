Sono due le partite più attese di questo weekend di Serie A ormai alle porte. La prima è Juventus-Atalanta, in programma domani alle 18:00 all’Allianz Stadium. La seconda – ancora più attesa – è Milan-Napoli, in programma...

Redazione PM 26 settembre 2025 (modifica il 26 settembre 2025 | 23:32)

Sono due le partite più attese di questo weekend di Serie A ormai alle porte. La prima è Juventus-Atalanta, in programma domani alle 18:00 all'Allianz Stadium. La seconda - ancora più attesa - è Milan-Napoli, in programma domenica sera alle 20:45 a San Siro. Oggi l'allenatore dei bianconeri Igor Tudor ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match della sua squadra. Tra i vari temi toccati, ha anche risposto a una domanda su Antonio Conte (suo compagno da giocatore alla Juventus) e su Massimiliano Allegri. Di seguito, si riportano le sue parole.

Ha sentito Conte? Poi sulla sfida Allegri-Conte? "No con Conte non ci sentiamo, ci siamo visti in passato. Basti vedere le bacheche di trofei che hanno vinto e non c'è più niente da commentare. Sono due persone di valori, vere, giuste, che fanno bene al calcio. Diversi nel modo di allenare, ma grandi allenatori e grandi personaggi".