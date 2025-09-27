Milan-Napoli, Allegri: 'Leao ha recuperato'. Quanto può giocare?

L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri fa il punto su Milan-Napoli: Rafael Leao pronto al rientro in campo. Quanto può giocare? Le sue parole
"Una bella partita, la prima grande della stagione. Sarà importante. Siamo in una buona condizione fisica e mentale". L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri fa il punto sulla partita tra Milan e Napoli che andrà in scena domani sera a San Siro. Il Diavolo ritroverà anche Leao, che è fermo da Milan-Bari di Coppa Italia per l'infortunio al polpaccio: "Ha recuperato Rafa Leao e anche i nuovi stanno meglio. Più giochiamo e più ci conosciamo. Dovremo fare 100 minuti bene", le parole del mister in conferenza stampa.
Milan-Napoli, Allegri su Leao
—
Quanti minuti nelle gambe ha Leao contro il Napoli? "Ha fatto due mezzi allenamenti, non ne ha tanta". Allegri poi continua e parla di cosa fare contro il Napoli: "Non dobbiamo pensare al risultato di domani, ma a giocare una partita bella e importante. Una prova di crescita contro i Campioni d'Italia in carica".