Milan-Napoli, Allegri: 'Leao ha recuperato'. Quanto può giocare?

"Una bella partita, la prima grande della stagione. Sarà importante. Siamo in una buona condizione fisica e mentale". L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri fa il punto sulla partita tra Milan e Napoli che andrà in scena domani sera a San Siro. Il Diavolo ritroverà anche Leao, che è fermo da Milan-Bari di Coppa Italia per l'infortunio al polpaccio: "Ha recuperato Rafa Leao e anche i nuovi stanno meglio. Più giochiamo e più ci conosciamo. Dovremo fare 100 minuti bene", le parole del mister in conferenza stampa.