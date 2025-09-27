Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan conferenze stampa Allegri annuncia: “Leao ha recuperato”. Quanti minuti ha nelle gambe?

MILAN-NAPOLI

Allegri annuncia: “Leao ha recuperato”. Quanti minuti ha nelle gambe?

Milan-Napoli, Allegri: 'Leao ha recuperato'. Quanto può giocare?
L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri fa il punto su Milan-Napoli: Rafael Leao pronto al rientro in campo. Quanto può giocare? Le sue parole
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Una bella partita, la prima grande della stagione. Sarà importante. Siamo in una buona condizione fisica e mentale". L'allenatore del Milan Massimiliano Allegri fa il punto sulla partita tra Milan e Napoli che andrà in scena domani sera a San Siro. Il Diavolo ritroverà anche Leao, che è fermo da Milan-Bari di Coppa Italia per l'infortunio al polpaccio: "Ha recuperato Rafa Leao e anche i nuovi stanno meglio. Più giochiamo e più ci conosciamo. Dovremo fare 100 minuti bene", le parole del mister in conferenza stampa.

Milan-Napoli, Allegri su Leao

—  

Quanti minuti nelle gambe ha Leao contro il Napoli? "Ha fatto due mezzi allenamenti, non ne ha tanta". Allegri poi continua e parla di cosa fare contro il Napoli: "Non dobbiamo pensare al risultato di domani, ma a giocare una partita bella e importante. Una prova di crescita contro i Campioni d'Italia in carica".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Verso Milan-Napoli, ecco le parole in conferenza stampa di Allegri>>>

Allegri parla anche di numeri: "Sono ancora favoriti. Conte è bravissimo a organizzare e motivare la squadra. Dobbiamo essere molto bravi domani. Nelle ultime 26 hanno fatto 18 vittorie e 8 pareggi. Tra l'altro il Milan a settembre in casa col Napoli ha sempre perso nelle ultime quattro volte. Ci sono un po' di numeri, speriamo di rovesciarli. Dobbiamo essere bravi. Sarà una bella partita".

Leggi anche
Tudor su Conte e Allegri: “Due persone di valori, vere, giuste, che fanno bene al...
Allegri torna a parlare: ecco quando ci sarà la conferenza per Milan-Napoli | PM NEWS

© RIPRODUZIONE RISERVATA