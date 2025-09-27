Milan, Allegri: “Estupinan? Sono contento di averlo, sta crescendo molto”

Il suo pensiero su Estupinan: "Ottimo giocatore. L'abbiamo preso per quello. Sta crescendo, si deve inserire. Sono tanti nuovi. Grande professionista e sono contento di averlo, sta crescendo molto".
Manca ormai davvero poco al primo big match stagionale dei rossoneri. Domani sera alle ore 20:45 tra le mura di San Siro andrà in scena Milan-Napoli, gara valida per la 5 giornata di Serie A 2025-2026. Con il ritorno in gruppo di Leao, il Milan di Massimiliano Allegri avrà a disposizione una carta in più da giocarsi contro i partenopei. Oggi, alle ore 12:00 presso il centro sportivo di Milanello, c'è stata la classica conferenza stampa della vigilia dove, il tecnico livornese, ha toccato diversi temi: da Leao al gruppo fino ad arrivare alla lotta scudetto.
Ricordiamo che il Milan arriva da ben tre vittorie di fila in Serie A e 5 in stagione considerando la Coppa Italia. Il Napoli di Conte, invece, ha vinto tutte le sue sfide in campionato, ma ha perso in Champions contro il City di Guardiola. Ecco, di seguito, le parole dell'allenatore livornese su Estupinan:
Il suo pensiero su Estupinan: "Ottimo giocatore. L'abbiamo preso per quello. Sta crescendo, si deve inserire. Sono tanti nuovi. Grande professionista e sono contento di averlo, sta crescendo molto".
