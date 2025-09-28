Pagelle Milan-Napoli 2-1: Pulisic meraviglioso, Modric splendido

PAGELLE MILAN-NAPOLI - Non passano neanche 3 minuti e il Milan ha subito fatto capire l'antifona della partita. Vantaggio immediato con Pulisic strepitoso e Saelemaekers pronto a insaccare. Poi parte il catenaccio rossonero, ma funziona alla grande. Non c'è mai il pericolo di prendere gol e, anzi, le ripartenze sono pericolosissime. Fofana solo davanti al portiere manda alto, con Gimenez tutto solo a fianco. Poco dopo, poi arriva il raddoppio: Pavlovic gioca in solitaria, poi grande triangolazione di prima in area e Pulisic non perdona. Raddoppio meritato. Così si va a riposo. C'è solo tempo per un'occasione napoletana con Anguissa, che colpisce di testa. La ripresa purtroppo non inizia nel migliore dei modi. Fallo di Estupinan, calcio di rigore per i partenopei ed espulsione. De Bruyne trasforma e parte la sofferenza. Ma questa squadra ha due palle giganti e vince lo stesso senza neanche subire!