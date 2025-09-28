Da cosa si riparte: "Potevamo pareggiarla, ma abbiamo perso. Ora lavoreremo sugli errori, che ci sono stati. A fine primo tempo ci siamo detti di rimanere in equilibrio perché bastava un episodio. Infatti è stato così. Per la mole di gioco meritavamo il pareggio. La sconfitta dobbiamo accettarla. Avevamo una squadra di qualità contro. Nel percorso si inciampa, ora abbiamo la coppa e dobbiamo vincere".
Se il Milan può competere per il titolo: "Non lo so, conta cosa si fa in campo. Sicuramente hanno qualità e giocatori forti. L'abbiamo visto anche stasera. Mi concentro su di noi. Stasera è stata una bella partita, ci dispiace non aver fatto punti".
Se il pensiero di coppa ha rallentato l'approccio: "No, l'impegno di coppa non c'entra. Oggi era importante e l'avevamo preparata bene. Il gol in avvio ha incanalato la partita. Non abbiamo approcciato bene, ma non per quello".
Come mai il nervosismo: "Volevamo recuperare, ci sta. Non c'è scollamento, si fa in fretta a dare giudizi negativi. La sconfitta cambia, ma dobbiamo pensare solo alla prossima e migliorare, gestendo meglio alcune situazioni. Nessuno scollamento".
© RIPRODUZIONE RISERVATA