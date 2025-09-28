Da cosa si riparte: "Potevamo pareggiarla, ma abbiamo perso. Ora lavoreremo sugli errori, che ci sono stati. A fine primo tempo ci siamo detti di rimanere in equilibrio perché bastava un episodio. Infatti è stato così. Per la mole di gioco meritavamo il pareggio. La sconfitta dobbiamo accettarla. Avevamo una squadra di qualità contro. Nel percorso si inciampa, ora abbiamo la coppa e dobbiamo vincere".