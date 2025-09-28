Pianeta Milan
CONFERENZA

Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Meritavamo di pareggiarla, non so se lotteranno per lo Scudetto”

Milan-Napoli, Di Lorenzo: “Meritavamo di pareggiarla, non so se lotteranno per lo Scudetto” - immagine 1
Giovanni Di Lorenzo, giocatore azzurro, ha parlato in conferenza stampa al termine di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Sulla partita negativa: "Soprattutto il primo gol, ma anche l'altro. Potevamo gestire meglio. Il gol subito ha incanalato la partita su un binario a loro favorevole. Potevamo pareggiarla per le occasioni avute, dobbiamo migliorare e dobbiamo essere più puliti".

Da cosa si riparte: "Potevamo pareggiarla, ma abbiamo perso. Ora lavoreremo sugli errori, che ci sono stati. A fine primo tempo ci siamo detti di rimanere in equilibrio perché bastava un episodio. Infatti è stato così. Per la mole di gioco meritavamo il pareggio. La sconfitta dobbiamo accettarla. Avevamo una squadra di qualità contro. Nel percorso si inciampa, ora abbiamo la coppa e dobbiamo vincere".

Se il Milan può competere per il titolo: "Non lo so, conta cosa si fa in campo. Sicuramente hanno qualità e giocatori forti. L'abbiamo visto anche stasera. Mi concentro su di noi. Stasera è stata una bella partita, ci dispiace non aver fatto punti".

Se il pensiero di coppa ha rallentato l'approccio: "No, l'impegno di coppa non c'entra. Oggi era importante e l'avevamo preparata bene. Il gol in avvio ha incanalato la partita. Non abbiamo approcciato bene, ma non per quello".

Come mai il nervosismo: "Volevamo recuperare, ci sta. Non c'è scollamento, si fa in fretta a dare giudizi negativi. La sconfitta cambia, ma dobbiamo pensare solo alla prossima e migliorare, gestendo meglio alcune situazioni. Nessuno scollamento".

