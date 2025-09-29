Chiffi lascia correre, giudicando di lieve intensità il contatto: al V.A.R., il collega Valerio Marini ha avallato, non potendo quantificare l'intensità del contrasto. A inizio ripresa, 54', giusto il calcio di rigore concesso al Napoli con la conseguente espulsione di Pervis Estupiñán, per la trattenuta del difensore ecuadoriano del Diavolo sul capitano dei partenopei. Disinteressandosi del pallone, l'ex Brighton nega una chiara occasione da gol all'avversario.
Chiffi, prova sufficiente. Ma l'espulsione doveva vederla in diretta—
Unico 'neo', in quest'occasione, nella moviola di Milan-Napoli secondo il quotidiano sportivo nazionale? Chiffi avrebbe dovuto vedere il cartellino rosso in diretta anziché ricorrere all'ausilio della 'on field review' al V.A.R..
