Ecco la moviola di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è disputata ieri sera allo stadio 'Giuseppe Meazza' di San Siro, a Milano, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Tutti gli episodi chiave
'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 2-1 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. I quali, con questo successo, hanno agganciato proprio gli azzurri (e la Roma) in vetta alla classifica del campionato con 12 punti sui 15 disponibili.

Milan-Napoli 2-1, la moviola de 'La Gazzetta dello Sport'

Voto 6 per l'arbitro della sfida, il signor Daniele Chiffi della Sezione A.I.A. di Padova, assegnato dalla 'rosea'. Una prestazione, quindi, sufficiente per un match delicato e denso di episodi. Come quello del 37', quando in area del Milan, il difensore rossonero Fikayo Tomori, nel tentativo di anticipare Scott McTominay, incoccia - con la gamba destra - sulla coscia sinistra del centrocampista del Napoli.

Chiffi lascia correre, giudicando di lieve intensità il contatto: al V.A.R., il collega Valerio Marini ha avallato, non potendo quantificare l'intensità del contrasto. A inizio ripresa, 54', giusto il calcio di rigore concesso al Napoli con la conseguente espulsione di Pervis Estupiñán, per la trattenuta del difensore ecuadoriano del Diavolo sul capitano dei partenopei. Disinteressandosi del pallone, l'ex Brighton nega una chiara occasione da gol all'avversario.

Chiffi, prova sufficiente. Ma l'espulsione doveva vederla in diretta

Unico 'neo', in quest'occasione, nella moviola di Milan-Napoli secondo il quotidiano sportivo nazionale? Chiffi avrebbe dovuto vedere il cartellino rosso in diretta anziché ricorrere all'ausilio della 'on field review' al V.A.R..

