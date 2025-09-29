'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha analizzato gli episodi da moviola di Milan-Napoli, partita della 5^ giornata della Serie A 2025-2026 disputatasi ieri sera a 'San Siro' e terminata 2-1 per i rossoneri di Massimiliano Allegri. I quali, con questo successo, hanno agganciato proprio gli azzurri (e la Roma) in vetta alla classifica del campionato con 12 punti sui 15 disponibili.