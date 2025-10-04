Calciomercato Milan, Vlahovic: i tentativi di Allegri in estate e non solo

Calciomercato Milan, Vlahovic è stato un obiettivo della dirigenza in estate? Tuttosport in edicola parla dei retroscena estivi. Ecco di cosa si tratta
In estate il Milan ha cercato lungamente una possibile prima punta per Massimiliano Allegri: la dirigenza rossonera, alla fine, ha investito pesantemente su Nkunku dal Chelsea. Tra i nomi fatti più e più volte c'è stato anche Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, invece, è rimasto alla Juventus e potrebbe essere titolare domani sera proprio contro il Milan. Lo riporta 'Tuttosport' in edicola: secondo il quotidiano, infatti, nella seduta di allenamento di ieri Tudor avrebbe provato Vlahovic al centro dell’attacco.
Il dubbio, si legge, potrebbe essere su Openda. Il quotidiano parla anche di un retroscena di mercato: Vlahovic avrebbe declinato le avances di Max Allegri che, tra una telefonata e l’altra, per settimane avrebbe tentato di convincerlo a sposare la causa rossonera.