Calciomercato Milan, Vlahovic: i tentativi di Allegri in estate e non solo

In estate il Milan ha cercato lungamente una possibile prima punta per Massimiliano Allegri: la dirigenza rossonera, alla fine, ha investito pesantemente su Nkunku dal Chelsea. Tra i nomi fatti più e più volte c'è stato anche Dusan Vlahovic. L'attaccante serbo, invece, è rimasto alla Juventus e potrebbe essere titolare domani sera proprio contro il Milan. Lo riporta 'Tuttosport' in edicola: secondo il quotidiano, infatti, nella seduta di allenamento di ieri Tudor avrebbe provato Vlahovic al centro dell’attacco.