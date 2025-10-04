Si è disputata, all'ora di pranzo, allo Sportitalia Village di Carate Brianza, la partita Milan-Monza, valida per la 7^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato per 2-2 contro il Monza. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA
PIANETAMILAN partite pagelle milan Primavera 1, pagelle Milan-Monza 2-2: brillano le mezzali La Mantia e Plazzotta
MILAN PRIMAVERA
Primavera 1, pagelle Milan-Monza 2-2: brillano le mezzali La Mantia e Plazzotta
Le pagelle rossonere di Milan-Monza, 7^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026: voti e giudizi della redazione di 'PianetaMilan'. La partita si è disputata alle 13:00 allo Sportitalia Village di Carate Brianza