Si è disputata, all'ora di pranzo, allo Sportitalia Village di Carate Brianza, la partita Milan-Monza, valida per la 7^ giornata del campionato Primavera 1 2025-2026. I giovani diavoli rossoneri, affidati da quest'anno alla conduzione tecnica di Giovanni Renna, hanno pareggiato per 2-2 contro il Monza. Ecco, qui di seguito, voti e pagelle dei rossoneri secondo la nostra redazione! PROSSIMA SCHEDA