Lewandowski al Milan? Pellegatti e Diddi commentano il rumour di mercato

Redazione PM 3 ottobre 2025 (modifica il 3 ottobre 2025 | 09:46)

Negli ultimi giorni sta circolando un rumour clamoroso per il calciomercato del Milan. Si tratta di Robert Lewandowski accostato al club rossonero. Carlo Pellegatti - storico giornalista di fede rossonera - ha confermato l'indiscrezioni e ha voluto confrontarsi con Luca Diddi, un match analyst, su questo possibile colpo. All'interno di un video sul suo canale YouTube il giornalista ha posto delle domande al match analyst. Di seguito, si riporta il loro scambio.

Lewandowski sarebbe un colpo giusto per il Milan? — Quindi con Lewandowski come ti poni? No, io lo prendo subito Lewandowski. Assolutamente.

Perché sei così convinto? Ma perché è un giocatore che appartiene a quella fascia di giocatori: Modrić, De Bruyne, Lewandowski. Cioè, appartiene a quella fascia con cui non sbagli. Questo fa due stagioni da 15 gol in Serie A. Eh, ma con la sigaretta… anzi senza, perché non bisogna fumare i giocatori, nel senso metaforico. Ma con Leão, con Saelemaekers, con Pulisic, con Modrić, con Rabiot, con quei rifornimenti… questo attaccante qua, ma subito! È un’occasione clamorosa. Attenzione: non vengano poi a dire 'Eh, ma così non si valorizzano i giovani'. No, attenzione: si sta parlando di una overtop category. Cioè, se mi propongono uno che non è in quella categoria lì, no, prendo sempre uno dei nostri. Ma Lewandowski, ragazzi, appartiene a quella categoria di giocatori che in Italia ti può valorizzare il giovane, ti può valorizzare l’ambiente, ti può dare…

Cioè, con Camarda di fianco non è male. Ecco, Lewandowski è per Camarda quello che Modrić è stato per Ricci.