Il Milan di Massimiliano Allegri sta ottenendo buoni successi con il 3-5-2. Questo sistema di gioco prevede due attaccanti di ruolo. Se una maglia da titolare sarà quasi sempre di Pulisic, sulla seconda, invece, ci sono più dubbi. In tutte le prime uscite di questa stagione ha giocato Gimenez. Tuttavia, questo è accaduto perché Nkunku è in ritardo di condizione e Leao è appena rientrato da un'infortunio che lo ha tenuto ai box per più di un mese. Dopo la sosta per le nazionali, il portoghese è pronto a prendersi una maglia da titolare. C'è grande attesa per vederlo agire da prima punta. Ecco cosa pensa a riguardo Alessandro Matri, intercettato dai colleghi di 'Tuttomercatoweb.com' a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento One Stronger Together.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN news milan interviste Milan, Leao centravanti funzionerà? Il parere di Matri
INTERVISTE
Milan, Leao centravanti funzionerà? Il parere di Matri
C'è grande curiosità per vedere Rafael Leao nel ruolo di centravanti nel 3-5-2 di Allegri. Ecco il parere di Matri, ex attaccante del Milan tra le tante squadre dove ha giocato
Milan, Matri su Leao centravanti—
LEGGI ANCHE: Tomori ci sarà contro la Juventus? Ecco quando lo si saprà>>>
L’esperimento Leao come attaccante pure può riuscire? "Penso di sì, ha caratteristiche uniche e ha fatto stagioni da 15 gol. Ha un allenatore che non gli chiede di fare il centravanti fisso, ma gli dà molta libertà in mezzo al campo. Utilizzando un po’ i centrocampisti che vadano a occupare la posizione di nove, Leao avrà grandi possibilità”.
© RIPRODUZIONE RISERVATA