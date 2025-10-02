Milan, Leao centravanti funzionerà? Il parere di Matri

Il Milan di Massimiliano Allegri sta ottenendo buoni successi con il 3-5-2. Questo sistema di gioco prevede due attaccanti di ruolo. Se una maglia da titolare sarà quasi sempre di Pulisic, sulla seconda, invece, ci sono più dubbi. In tutte le prime uscite di questa stagione ha giocato Gimenez. Tuttavia, questo è accaduto perché Nkunku è in ritardo di condizione e Leao è appena rientrato da un'infortunio che lo ha tenuto ai box per più di un mese. Dopo la sosta per le nazionali, il portoghese è pronto a prendersi una maglia da titolare. C'è grande attesa per vederlo agire da prima punta. Ecco cosa pensa a riguardo Alessandro Matri, intercettato dai colleghi di 'Tuttomercatoweb.com' a margine della conferenza stampa di presentazione dell'evento One Stronger Together.