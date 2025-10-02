In questo ottimo inizio di stagione del Milan stanno passando sotto silenzio le prestazioni di Matteo Gabbia. Il numero 46 - cresciuto nel settore giovanile rossonero - si è preso subito la maglia da titolare al centro della difesa di Massimiliano Allegri. Il ragazzo sta ripagando la fiducia in lui riposta con prestazione di grande attenzione. Lo ha sottolineato Francesco Sità, tattico con un passato da collaboratore tecnico nel settore giovanile del Milan, tramite il canale YouTube di 'Milan Vibes'.
Sità su Gabbia: “Un vero leader. La sua crescita è evidente”
Milan, Sità su Gabbia—
Le parole di Sità: "Uno di quei giocatori che passano in secondo piano per prestazione, a un occhio poco esperto, ma di cui secondo me è giusto esaltarne le qualità per quello che sta facendo in questo momento. Ho visto un giocatore che matura partita dopo partita. Ricordiamo che è frutto del vivaio rossonero. Si è mosso bene facendo un ottimo elastico difensivo, in funzione della palla, tutti i duelli con Hojlund li ha vinti sia a terra che in aria. Comunicava e comandava la linea difensiva, un vero leader che mi è piaciuto tantissimo. La sua crescita è evidente: ci troviamo di fronte a un giocatore di assoluta affidabilità e con un grande futuro davanti a lui".
