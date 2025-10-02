In questo ottimo inizio di stagione del Milan stanno passando sotto silenzio le prestazioni di Matteo Gabbia . Il numero 46 - cresciuto nel settore giovanile rossonero - si è preso subito la maglia da titolare al centro della difesa di Massimiliano Allegri . Il ragazzo sta ripagando la fiducia in lui riposta con prestazione di grande attenzione. Lo ha sottolineato Francesco Sità , tattico con un passato da collaboratore tecnico nel settore giovanile del Milan, tramite il canale YouTube di 'Milan Vibes'.

Le parole di Sità: "Uno di quei giocatori che passano in secondo piano per prestazione, a un occhio poco esperto, ma di cui secondo me è giusto esaltarne le qualità per quello che sta facendo in questo momento. Ho visto un giocatore che matura partita dopo partita. Ricordiamo che è frutto del vivaio rossonero. Si è mosso bene facendo un ottimo elastico difensivo, in funzione della palla, tutti i duelli con Hojlund li ha vinti sia a terra che in aria. Comunicava e comandava la linea difensiva, un vero leader che mi è piaciuto tantissimo. La sua crescita è evidente: ci troviamo di fronte a un giocatore di assoluta affidabilità e con un grande futuro davanti a lui".