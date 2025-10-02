Di Stefano: “Scudetto? Per me il Milan quest’anno è una cosa seria”

In questo momento la classifica di Serie A vede appaiate in cima alla classifica Napoli, Roma e Milan. È ancora presto per giungere a conclusioni o per fare pronostici su chi vincerà lo Scudetto al termine della stagione. Di certo, però, i rossoneri sono partiti forti. Sono stati bravi a lasciarsi immediatamente alle spalle la sconfitta all'esordio contro la Cremonese e a ripartire forte. Nelle ultime quattro partite sono arrivate quattro vittorie, in cui la squadra ha segnato 8 reti e ne ha subita una sola, il rigore di De Bruyne in Milan-Napoli. Proprio la vittoria nel big match contro i partenopei campioni in carica ha acceso la lampadina a molti: non è che il Milan è da Scudetto? Ai microfoni di 'Radio Rossonera' anche Peppe Di Stefano - giornalista di 'Sky Sport' - ha affrontato l'argomento. Ecco che cosa ha detto a riguardo.