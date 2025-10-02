In Milan-NapoliAlexis Saelemaekers ha sbloccato la sfida dopo 3 minuti. Il belga ha appoggiato in porta un pallone perfetto servitogli da Christian Pulisic. Il gol è stato semplice ma fin dai primi momenti della partita ha fatto capire il tipo di lavoro che Allegri richiede a Saelemaekers. Deve fare la differenza in entrambe le fasi, sia quella difensiva sia quella offensiva. Finora, grazie alla sua qualità, il numero 56 ha regalato tutte ottime prestazioni, che lo hanno reso un titolare inamovibile della squadra. Il tecnico livornese aveva già intuito da tempo la sua possibile importanza. Lo ha rivelato Peppe Di Stefano a 'Radio Rossonera'. Ecco che cosa ha detto il giornalista di 'Sky Sport'.