In Milan-NapoliAlexis Saelemaekers ha sbloccato la sfida dopo 3 minuti. Il belga ha appoggiato in porta un pallone perfetto servitogli da Christian Pulisic. Il gol è stato semplice ma fin dai primi momenti della partita ha fatto capire il tipo di lavoro che Allegri richiede a Saelemaekers. Deve fare la differenza in entrambe le fasi, sia quella difensiva sia quella offensiva. Finora, grazie alla sua qualità, il numero 56 ha regalato tutte ottime prestazioni, che lo hanno reso un titolare inamovibile della squadra. Il tecnico livornese aveva già intuito da tempo la sua possibile importanza. Lo ha rivelato Peppe Di Stefano a 'Radio Rossonera'. Ecco che cosa ha detto il giornalista di 'Sky Sport'.
Di Stefano: “Saelemaekers? Per me era una follia cederlo per due anni”
Peppe Di Stefano ha parlato di Saelemaekers e della sua importanza per il Milan di Massimiliano Allegri ai microfoni di 'Radio Rossonera'. Il giornalista di 'Sky Sport' ha anche svelato un piccolo aneddoto
Milan, Di Stefano su Saelemaekers—
Le sue parole sul belga (e un piccolo aneddoto): "Saelemaekers? Per me era una follia cederlo per due anni. Questa stagione l’ha impattata bene, lo scorso anno ha fatto una grande stagione alla Roma, due anni fa la stessa cosa al Bologna, la prima esperienza al Milan ha portato trofei… So che Allegri appena ha visto i primi allenamenti ha detto 'lui non si tocca'".
