Tare su Jashari: “Ha tutto per essere un grande giocatore”

In estate è avvenuta una vera e propria rivoluzione nel centrocampo del Milan. Le cessioni di Reijnders al City, di Musah in prestito all'Atalanta e di Bondo in prestito alla Cremonese hanno reso necessarie diverse operazioni nel reparto. Infatti, sono arrivati Ricci, Modric, Rabiot e Jashari. Quest'ultimo è arrivato a Milano dopo un lunghissimo corteggiamento e, soprattutto, un lunghissimo tira-e-molla con il Bruges, il suo ex club. Alla fine il centrocampista svizzero è riuscito a coronare il suo sogno di vestire la maglia rossonera. Purtroppo, però, il ragazzo si è infortunato nei giorni precedenti la partita di Lecce, seconda giornata di Serie A. In uno scontro fortuito con Gimenez, Jashari si è procurato una frattura composta del perone, che lo sta tenendo lontano dal campo. Il Milan lo sta aspettando, convinto di aver preso un grande giocatore. In particolare, ne è convinto Igli Tare. Il direttore sportivo albanese ha parlato di Ardon in un'intervista per 'Top Sport'.