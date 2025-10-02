In estate è avvenuta una vera e propria rivoluzione nel centrocampo del Milan. Le cessioni di Reijnders al City, di Musah in prestito all'Atalanta e di Bondo in prestito alla Cremonese hanno reso necessarie diverse operazioni nel reparto. Infatti, sono arrivati Ricci, Modric, Rabiot e Jashari. Quest'ultimo è arrivato a Milano dopo un lunghissimo corteggiamento e, soprattutto, un lunghissimo tira-e-molla con il Bruges, il suo ex club. Alla fine il centrocampista svizzero è riuscito a coronare il suo sogno di vestire la maglia rossonera. Purtroppo, però, il ragazzo si è infortunato nei giorni precedenti la partita di Lecce, seconda giornata di Serie A. In uno scontro fortuito con Gimenez, Jashari si è procurato una frattura composta del perone, che lo sta tenendo lontano dal campo. Il Milan lo sta aspettando, convinto di aver preso un grande giocatore. In particolare, ne è convinto Igli Tare. Il direttore sportivo albanese ha parlato di Ardon in un'intervista per 'Top Sport'.
Tare su Jashari: “Ha tutto per essere un grande giocatore”
Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha parlato di Ardon Jashari, grande colpo del calciomercato rossonero, a Grida Duma per 'Top Story'. Ecco le sue parole
Milan, Tare su Jashari—
Ardon Jashari è stato protagonista di un lunghissimo tira e molla con il Bruges finché Tare e il Milan non hanno avuto la meglio. Il direttore sportivo rossonero è convinto che il ragazzo abbia potenzialità incredibili: "Ha tutto per essere un grande giocatore" - ha detto.
