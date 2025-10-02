L'inizio di stagione del Milan è stato ottimo. Attualmente, i rossoneri si trovano al primo posto della classifica della Serie A, al pari di Roma e Napoli. Grande parte del merito va attribuito a Massimiliano Allegri. L'allenatore toscano - al ritorno sulla panchina rossonera - ha dimostrato di averci messo poco per assemblare una squadra piena di nuovi giocatori. Un po' di merito va riconosciuto anche a chi ha avuto la prontezza di assicurarsi Allegri come tecnico. Ci si riferisce dunque a Igli Tare, direttore sportivo del Milan. Con un blitz, il dirigente albanese ha convinto l'ex allenatore della Juventus a tornare a Milano. Tare lo ha raccontato a 'Grida Duma' per 'Top Story' (qui l'intervista completa). Di seguito, si riportano le sue parole.