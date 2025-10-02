Milan-Napoli è stata una montagna russa di emozioni. Se i rossoneri hanno saputo mantenere il controllo del match per i primi sessanta minuti, gli ultimi trenta (più recupero) sono stati di grande sofferenza. Complice l'espulsione di Estupinan , gli azzurri hanno cercato in ogni modo il gol del pareggio schiacciando in blocco basso la squadra di Allegri . Il tecnico - come gli capita spesso - ha vissuto con grande coinvolgimento la prestazione dei suoi giocatori. Lo ha raccontato Tommaso Turci - bordocampista per 'DAZN' - che era presente a San Siro domenica sera. Di seguito, si riportano le sue parole, pronunciate ai microfoni di 'Radio Rossonera'.

Le parole di Turci su Allegri: "È sempre molto attivo. Sul finire del primo tempo si è arrabbiato per la gestione di qualche pallone perché voleva conservare il possesso e fare in modo di soffrire un po’ meno. Ha predicato calma ma piano piano si stava scaldando anche lui. Vi racconto che non ha visto il finale della partita perché sulla rimessa dal fondo di Maignan era già rientrato negli spogliatoi. Ogni tanto si arrabbia quando c’è qualcuno che, diciamo così, non ci mette il cuore. È un Massimiliano Allegri molto soddisfatto e la sensazione è che ci sia una squadra che lo segue in tutto, questo è il motivo per cui i risultati stanno arrivando. C’è grande fiducia in lui".