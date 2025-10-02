Tralasciando il bruttissimo esordio contro la Cremonese, il Milan ha iniziato alla grande la stagione. In questo momento, gli uomini di Massimiliano Allegri sono in testa alla classifica al pari di Roma e Napoli. Adattandosi alle caratteristiche dei giocatori a disposizione, il tecnico livornese sta mettendo in campo un 3-5-2 molto equilibrato, solido difensivamente ma che riesce anche a sprigionare la qualità offensiva dei suoi interpreti. Le buone prestazioni sono arrivate nonostante l'assenza di Rafael Leao, che è appena rientrato da un antipatico infortunio al polpaccio. Dunque, la domanda che sorge spontanea è: come si integrerà il portoghese in questo sistema di gioco? Giancarlo Camolese ha dei dubbi a riguardo. Durante 'Maracanà', sulle frequenze di 'TMW Radio', l'allenatore ha parlato di vari temi riguardanti il Milan. Di seguito, si riportano le sue considerazioni.
Il parere di Camolese sul Milan—
Le parole di Camolese: "Quando vanno bene gli allenatori fanno fatica a cambiare. Leao deve mettere minuti nelle gambe, gli sarà dato spazio durante la partita. Mi ha colpito un Milan che ha festeggiato dopo l'ultima vittoria col Napoli, li vedo molto concentrati e coinvolti. E' una grande cosa. E mi pare si siano aggregati tutti attorno a Modric, che è un leader".
