Alessandro Matri, ex giocatore del Milan, ha parlato del suo ex allenatore Massimiliano Allegri e dell'impatto avuto sul club rossonero. Ecco le sue parole, secondo quanto riportato da 'Gazzetta.it'

Redazione PM 2 ottobre 2025 (modifica il 2 ottobre 2025 | 17:46)

Nelle ultime due stagioni il problema principale del Milan è stata la difesa. Sia nell'ultimo anno di Pioli sia sotto le gestioni di Fonseca e Conceicao i rossoneri hanno subito troppi gol. Fin dal giorno della sua conferenza stampa di presentazioneMassimiliano Allegri ha messo in chiaro una cosa: per competere ad alti livelli bisogna subire poco. Detto fatto. In questo inizio di stagione il Milan ha subito solo 3 gol in Serie A. L'ultima partita contro il Napoli ha certificato la bontà del lavoro dell'allenatore sulla fase difensiva. Di questo e di alcuni altri temi ha parlato Alessandro Matri, ex attaccante del Milan (tra le tante squadre per cui è passato) ed ex calciatore di Allegri. 'Gazzetta.it' ha riportato le sue parole.