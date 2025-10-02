Alessandro Matri, ex giocatore del Milan, ha parlato del suo ex allenatore Massimiliano Allegri e dell'impatto avuto sul club rossonero. Ecco le sue parole, secondo quanto riportato da 'Gazzetta.it'
Nelle ultime due stagioni il problema principale del Milan è stata la difesa. Sia nell'ultimo anno di Pioli sia sotto le gestioni di Fonseca e Conceicao i rossoneri hanno subito troppi gol. Fin dal giorno della sua conferenza stampa di presentazioneMassimiliano Allegri ha messo in chiaro una cosa: per competere ad alti livelli bisogna subire poco. Detto fatto. In questo inizio di stagione il Milan ha subito solo 3 gol in Serie A. L'ultima partita contro il Napoli ha certificato la bontà del lavoro dell'allenatore sulla fase difensiva. Di questo e di alcuni altri temi ha parlato Alessandro Matri, ex attaccante del Milan (tra le tante squadre per cui è passato) ed ex calciatore di Allegri. 'Gazzetta.it' ha riportato le sue parole.
Il pensiero di Matri sul Milan di Allegri
Le parole di Matri: "Ho trovato il solito Allegri. Per me è un leader, per me aveva bisogno di una squadra. A Torino ha avuto degli anni abbastanza complicati tra questioni societarie e altre cose. È normale che se la tua squadra ha determinate caratteristiche tu possa valorizzarle anche di più. Secondo me sta dando una forma solida. La società ha fatto una pianta solida, inserendo Tare, che è un direttore che comunque è un uomo di campo, mettendo Allegri, che è un allenatore che sa gestire, sa far crescere i giovani, li sa valorizzare, sa far performare a seconda delle proprie qualità. In più sa dare una solidità difensiva".