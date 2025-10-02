Pianeta Milan
INTERVISTE

Bucchioni: “Il centrocampo è fortissimo. Leao non è ancora pronto”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del Milan durante 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio. Ha parlato di Massimiliano Allegri, del grande centrocampo e delle condizioni di Rafael Leao
Con la bella vittoria di domenica scorsa contro il Napoli, per molti il Milan si è candidato a essere una delle principali pretendenti per lo Scudetto. Alcuni ottimi rinforzi arrivati dal mercato, l'organizzazione di gioco di Allegri e la fame trasmessa da quest'ultimo alla squadra sono le principali ragioni di questa candidatura. In più, bisogna aggiungere che Rafael Leao - tra i top player della squadra - è appena tornato dall'infortunio. Se si riuscirà a inserirlo adeguatamente nel contesto tattico della squadra, potrà dare una grossa mano per combattere per posizioni di vertice. Il giornalista Enzo Bucchioni ha espresso il suo parere sui rossoneri durante 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio'. Di seguito, si riportano le sue parole.

Il pensiero di Bucchioni sul Milan

LEGGI ANCHE: Tare: "Allegri ottimo in tutto. Per arrivare al Milan ho fatto pure il giardiniere. Jashari diventerà grande">>>

LEGGI ANCHE

Le parole di Bucchioni: "Del Milan parlo da un mese e mezzo. È in lotta per lo Scudetto, per Allegri, per la voglia di rivincita. Il centrocampo è fortissimo. Leao per me non è ancora pronto. Credo che Allegri sia arrivato con un grande spirito di rivincita".

