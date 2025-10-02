Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato del Milan durante 'Maracanà', trasmissione di TMW Radio. Ha parlato di Massimiliano Allegri, del grande centrocampo e delle condizioni di Rafael Leao

Con la bella vittoria di domenica scorsa contro il Napoli, per molti il Milan si è candidato a essere una delle principali pretendenti per lo Scudetto. Alcuni ottimi rinforzi arrivati dal mercato, l'organizzazione di gioco di Allegri e la fame trasmessa da quest'ultimo alla squadra sono le principali ragioni di questa candidatura. In più, bisogna aggiungere che Rafael Leao - tra i top player della squadra - è appena tornato dall'infortunio. Se si riuscirà a inserirlo adeguatamente nel contesto tattico della squadra, potrà dare una grossa mano per combattere per posizioni di vertice. Il giornalista Enzo Bucchioni ha espresso il suo parere sui rossoneri durante 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio'. Di seguito, si riportano le sue parole.