Boeri: “Forse San Siro si dovrebbe chiamare ‘Ibrahimovic o Ronaldo, ma…”

Stefano Boeri, architetto italiano, durante la presentazione del progetto del nuovo Kursaal di Abano Terme (Padova), si è soffermato sulla questione del nuovo stadio di Milan e Inter. L'architetto ha parlato in modo particolare del futuro nome dell'impianto, facendo anche una battuta inerente a due figure storiche di entrambe le squadre. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:
Il pensiero di Stefano Boeri sullo stadio : "Credo che il nome del nuovo stadio di San Siro debba rimanere Stadio Giuseppe Meazza. E' senz'altro il giocatore che ha saputo unire entrambe le tifoserie. E comunque lo stadio è universalmente conosciuto come stadio di San Siro, non mi pare necessario trovare un altro nome. Non ci sono giocatori che hanno saputo essere impattanti sia per l'Inter che per il Milan. Forse bisognerebbe chiamarlo stadio 'Ibrahimovic e Ronaldo', ma mi pare complicato, lascerei il nome così: intitolato a Meazza, e tutti lo chiamano San Siro".
