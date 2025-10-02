“In passato sono stato io il giocatore più giovane e avere un aiuto da un ragazzo più grande o esperto di me mi ha dato una mano, come per esempio l’anno scorso Matteo Dutu mi ha aiutato molto in molte situazioni, quest’anno voglio essere io magari una figura più esperta nel gruppo per aiutare quei ragazzi che al primo anno fanno la categoria“

Sul Milan: “Io credo che al Milan si stia facendo un bel progetto sia per Milan Primavera sia per Milan Futuro, in quanto qualche ragazzo ha la fortuna di passare sia da una sia dall’altra squadra e l’esordio per me è motivo di onore e orgoglio. Tutta la mia famiglia da sempre mi ha aiutato con i trasporti tra allenamenti e partite, nonostante non sia vicinissima da qua, ma mi ha sempre dato una mano. In particolare i miei nonni che mi chiamano sempre dopo le partite per sapere com’è andata e dare un giudizio alla partita“.

La prima volta al Vismara: “Quando sono venuto al Vismara alla prima volta mi sembrava un parco giochi gigantesco. Da quando sono piccolo il mio sogno è venire qui, perché sono di fede milanista da quando sono nato ed è un sogno che si avvera“

Sul campionato: “Avere la possibilità di confrontarci sia in un campionato Primavera di altissimo livello sia in un campionato come quello dell’U23 duro e importante, nel senso che impari prima determinate cose, sei direttamente nel calcio degli adulti, quindi determinate cose anche dal punto di vista fisico, che qui magari riesci a fare, lì non riesci. Secondo me è un gradino in più per avvicinarci al calcio dei grandi“.

Su Mister Renna: “Ho avuto la fortuna di avere Mister Renna nell’U17, è stata un’annata importante per me perché mi ha dato una bella spinta dal punto di vista realizzativo. Averlo qui in Primavera è mi ha dato una grande responsabilità nel dimostrare quello che avevo dimostrato in U17, ma anche senso di appartenenza ecco“

Sullo spogliatoio e le regole: “Una regola che rispettiamo difficilmente è quella delle cuffie, soprattutto quelle grandi. In campo non si possono mai mettere, quindi o cuffie piccole oppure meglio proprio non metterle, perché dicono che ci si deve concentrare alla partita“.

Sulla squadra: “Veniamo da tre partite in cui non abbiamo perso punti, quindi tre risultati positivi con due vittorie. Lavoriamo in settimana, ogni giorno, per riuscire ad arrivare alla partita con il piede giusto, con l’atteggiamento giusto, con le idee tattiche giuste che ci dà il Mister e per il resto in campo cerchiamo di divertirci ed esprimere al meglio le nostre potenzialità“.

Sugli obiettivi: “Obiettivi? Quest’anno sicuramente nel campionato Primavera è quello di fare una grande stagione. Migliorare singolarmente e nel gruppo, perché siamo un gruppo importante. Dopo di che, magari collezionare qualche presenza con Milan Futuro, perché è un grandissimo step per il calcio dei grandi