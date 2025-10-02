Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Femminile, Bakker: “Vogliamo dimostrare di competere con tutti. Al Vismara ci sono…”

INTERVISTE

Femminile, Bakker: “Vogliamo dimostrare di competere con tutti. Al Vismara ci sono…”

Milan Femminile sconfitta dalla Roma. Bakker: 'Non ci sono alibi'
L'allenatrice del Milan Femminile, Suzanne Bakker, ha rilasciato un' intervista a MilanTv, dove ha parlato del percorso delle sue ragazze
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

L'allenatrice del Milan Femminile, Suzanne Bakker, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di MilanTv, dove ha parlato del percorso delle sue ragazze, avviato ormai un anno fa. Spazio, però, anche al suo arrivo a Milano, dove ha parlato di qualche 'problema di adattamento' e ha rivelato quali sono i suoi spazi preferiti nella città lombarda. Ecco, di seguito, tutte le sue dichiarazioni:

Bakker si racconta: dal suo arrivo al Milan Femminile alla città

—  

Sulla scorsa stagione: "La scorsa stagione nella Poule Scudetto abbiamo dimostrato di poter competere con tutti, ora vogliamo dimostrarlo dall’inizio della stagione. Ciò che vogliamo migliorare nel nostro gioco è saper prendere decisioni migliori in fase offensiva e creare più occasioni, se creiamo più occasioni anche la probabilità di segnare è maggiore. L’anno scorso abbiamo iniziato un processo e stiamo ancora crescendo. Mi sento di dire che attraverso la passione e una crescita costante vogliamo ottenere i risultati."

LEGGI ANCHE

Ricordo tanti momenti positivi se penso alla nostra crescita. La partita giocata a San Siro o quelle in cui abbiamo lottato con caparbietà fino al triplice fischio finale. Ci sono stati dei momenti in cui ci serviva un goal per vincere e le ragazze ci hanno creduto. Penso alla partita in casa con la Lazio o la trasferta contro la Roma, in cui abbiamo segnato il goal del 3-3 o al goal vincente con la Roma in casa. Sono davvero orgogliosa di molte cose che abbiamo raggiunto e fatto insieme."

Sul gruppo : "Se penso alle mie ragazze in campo, vedo una squadra che è un mix di esperienza gioventù. Le ragazze si aiutano, si spingono a vicenda ogni giorno e formano una vera squadra, in campo e fuori. Sono pronte a lavorare assieme uno per l’altra. Le giocatrici devono assumersi delle responsabilità, sia in allenamento sia per quanto riguarda la loro crescita. Devono farlo in campo e anche fuori, quando vanno a casa e si devono riposare a sufficienza o mangiare bene. In quello tocca a loro, sono professioniste."

Sul lavoro nel mondo del calcio e sul suo arrivo a Milano: "Il nostro lavoro è 24/7,  serve equilibrio tra la sfera lavorativa e quella privata. Quando ho del tempo libero a volte è difficile per me. Magari prendo il mio computer e guardo cose di calcio, è davvero importante riuscire anche a rilassarsi e magari fare un giro in città o conoscere qualcosa dell’Italia.  Mi piace la mia casa oppure, a Milano, mi piace molto il quartiere Brera, i Navigli, il Duomo, Parco Sempione... ci sono tanti posti che quando gli amici e la famiglia mi vengono a trovare adoriamo visitare.

Bakker: "Spero che i tifosi ci vengano a trovare"

—  

Un anno fa ho affrontato molte novità: un nuovo club, un nuovo staff, nuove giocatrici, una nuova città, un nuovo paese, una nuova cultura... mi sono serviti alcuni mesi per capire dove volevo vivere a Milano. Ora vivo vicino al centro sportivo, perché così posso andare al lavoro a piedi, mi piace molto."

LEGGI ANCHE: Milan, chi gioca al posto di Estupinan contro la Juventus? Spazio a Bartesaghi oppure …

Sui lavori al Vismara: "Ci sono dei lavori da fare allo stadio Vismara ed è una cosa di cui noi non possiamo essere felici, però dobbiamo adattarci, non possiamo farci nulla. Vogliamo lavorare sulle cose che possiamo controllare quindi sappiamo che giochiamo in uno stadio diverso nel quale vogliamo fare molto bene, ci servono i nostri tifosi e spero che vengano a vederci e a farci sentire il loro calore con loro. Ci sentiamo più forti.”

Leggi anche
Gasperini: “Giroud ha fatto qualcosa di straordinario con il Milan. Determinante...
Ferrara: “Pulisic è un giocatore di livello completamente superiore agli altri”

© RIPRODUZIONE RISERVATA