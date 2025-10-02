Che Christian Pulisic abbia iniziato al meglio la stagione non ne abbiamo dubbi: miglior marcatore del Milan e attuale capocannoniere in Serie A (con ben 4 gol in campionato e 2 assist a referto). Il giocatore statunitense, da quando è approdato al Milan nel lontano 2023, è migliorato di stagione in stagione, collezionando, di volta in volta, prestazioni a dir poco fenomenali. A parlare del momento di grazia che sta vivendo l'esterno americano, è stato l'ex giocatore del Napoli, Ciro Ferrara, che nel post partita di domenica sera ai microfoni di DAZN ha dichiarato:
Ferrara: “Pulisic è un giocatore di livello completamente superiore agli altri”
Ferrara su Pulisic: "Sta facendo cose importanti da diversi anni"—
Il suo pensiero su Christian Pulisic:“E non sta benissimo da un punto di vista fisico… Non è solo quest’anno, ci sta facendo vedere qualcosa di importante da diversi anni. Quanti sono stati gli statunitensi venuti in Italia a fare la differenza? Lui è un giocatore di livello completamente superiore agli altri”.
