Ferrara: “Pulisic è un giocatore di livello completamente superiore agli altri”

Che Christian Pulisic abbia iniziato al meglio la stagione non ne abbiamo dubbi: miglior marcatore del Milan e attuale capocannoniere in Serie A (con ben 4 gol in campionato e 2 assist a referto). Il giocatore statunitense, da quando è approdato al Milan nel lontano 2023, è migliorato di stagione in stagione, collezionando, di volta in volta, prestazioni a dir poco fenomenali. A parlare del momento di grazia che sta vivendo l'esterno americano, è stato l'ex giocatore del Napoli, Ciro Ferrara, che nel post partita di domenica sera ai microfoni di DAZN ha dichiarato: