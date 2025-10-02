Caressa: “Modric è un grande esempio. La serietà, l’impegno, la costanza”

Fabio Caressa, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha speso delle parole sul rendimento del croato Luka Modric dopo la vittoria del Milan
Fabio Caressa, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha speso delle parole sul rendimento del croato Luka Modric dopo la vittoria del Milan contro il Napoli a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:
Caressa: "Modric? Questi sono gli esempi che a me piacciono"
"Modric è un grande esempio. La serietà, l'impegno, la costanza. A 40 anni gioca 97 minuti senza problemi. Poteva andare a giocare in Arabia o negli Stati Uniti, in campionati in cui lo avrebbero esaltato e magari avrebbe anche faticato di meno, però vedete la mentalità: io sono Modric, devo giocare il Mondiale e quindi devo mantenere il livello alto. Per questo devo andare a giocare ad alto livello.