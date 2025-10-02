Caressa: “Modric è un grande esempio. La serietà, l’impegno, la costanza”

Caressa: "Modric? Questi sono gli esempi che a me piacciono"

"Modric è un grande esempio. La serietà, l'impegno, la costanza. A 40 anni gioca 97 minuti senza problemi. Poteva andare a giocare in Arabia o negli Stati Uniti, in campionati in cui lo avrebbero esaltato e magari avrebbe anche faticato di meno, però vedete la mentalità: io sono Modric, devo giocare il Mondiale e quindi devo mantenere il livello alto. Per questo devo andare a giocare ad alto livello.