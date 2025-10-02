Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Caressa: “Modric è un grande esempio. La serietà, l’impegno, la costanza”

INTERVISTE

Caressa: “Modric è un grande esempio. La serietà, l’impegno, la costanza”

Trevisani su Modric: 'La mentalità non si compra al supermercato'
Fabio Caressa, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha speso delle parole sul rendimento del croato Luka Modric dopo la vittoria del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Fabio Caressa, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha speso delle parole sul rendimento del croato Luka Modric dopo la vittoria del Milan contro il Napoli a San Siro. Ecco, di seguito, le sue parole:

Caressa: "Modric? Questi sono gli esempi che a me piacciono"

—  

"Modric è un grande esempio. La serietà, l'impegno, la costanza. A 40 anni gioca 97 minuti senza problemi. Poteva andare a giocare in Arabia o negli Stati Uniti, in campionati in cui lo avrebbero esaltato e magari avrebbe anche faticato di meno, però vedete la mentalità: io sono Modric, devo giocare il Mondiale e quindi devo mantenere il livello alto. Per questo devo andare a giocare ad alto livello.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, chi gioca al posto di Estupinan contro la Juventus? Spazio a Bartesaghi oppure …

E così vado a giocare nel Milan, divento il leader del centrocampo, sto ancora più attento all'alimentazione, al sonno, al recupero, agli allenamenti. E così è il primo che arriva e l'ultimo che va via. Questo sono gli esempi che a me piacciono".

Leggi anche
Gatti e Conceicao: “Dobbiamo recuperare per la partita contro il Milan”
Dall’addio all’Albania al difficile ambientamento in Germania: Milan, i ricordi di Tare

© RIPRODUZIONE RISERVATA