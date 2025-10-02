Perché ha lasciato l'Albania? Tare ha rivelato: "Per quelle che erano le idee degli anni '90. Il mio desiderio di provare la mia carriera fuori dall'Albania era ... Forse, nel corso degli anni, è stata un'idea sbagliata, forse ho scelto la strada più lunga, perché avrei potuto avere la migliore carriera in Nazionale". L'attuale dirigente del Milan, poi, ha ricordato come è scappato dall'Albania.

"In Grecia alti e bassi. Traumatico l'adattamento alla Germania" — "Sono andato in Grecia il primo anno, è stata un'esperienza piena di alti e bassi. Ho avuto l'opportunità di conoscere i lati positivi e negativi del paese in cui sono andato. Il periodo selvaggio e brutto della visione razzista degli albanesi. Per questo motivo, ho scelto di andare in Germania in seguito, per entrare nel mondo del calcio. Il mio adattamento è stato traumatico, ero senza nessuno, ricominciavo tutto da zero, o addirittura da zero. Con la mia borsa in spalla, andavo a cercare la squadra dove avrei potuto provare e mi avrebbero dato l'opportunità di entrare. Ci sono andato un pomeriggio, febbraio o marzo, ho chiesto loro di allenarsi con me e poi mi hanno detto che sarei rimasto con loro, mi hanno anche trovato al lavoro".

"Pensavo che mi dicessero 'È così che è passato da calciatore a giardiniere'" — LEGGI ANCHE: Nuovo Stadio per Milan e Inter a San Siro, cinque banche in corsa per il finanziamento >>>

Nelle prime 2-3 settimane di lavoro, si racconta, Tare si vergognava e si copriva per non farsi vedere. Il direttore sportivo del Milan ha raccontato: "Ho lavorato come giardiniere. All'inizio mi vergognavo molto. Le prime due settimane in Germania, pensavo che chi mi avrebbe riconosciuto, mi coprivo, tenevo gli occhi aperti solo perché pensavo che se qualcuno mi avesse guardato, avrebbe detto 'È così che è passato da calciatore a giardiniere'. Pulivamo con lui, i miei colleghi, il gruppo di lavoro, pulivamo i parchi, i fiori, gli alberi, ma dopo 2-3 settimane, vivevo con orgoglio, perché non stavo facendo nulla di male, se non il fatto che stavo sopravvivendo e avevo un'opportunità economica per aiutare la mia famiglia. Questo è l'unico (lavoro) che ho fatto, ho lavorato per 6 mesi, poi me ne sono andato e ho avuto l'opportunità di provare per una grande squadra in Germania in quel periodo".