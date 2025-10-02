Luka Modric è arrivato quest'estate al Milan a quasi 40 anni. Di lui si aveva una certezza: è un campione assoluto, un fuoriclasse di straordinaria qualità. Al contempo, però, si nutrivano alcuni dubbi riguardo alla sua condizione fisica e atletica. Tuttavia, le sue prime partite stagionali stanno fugando ogni dubbio. Il croato è partito titolare in tutte e cinque le prime giornate di Serie A. Spesso è anche stato in campo fino al 90'. In Milan-Napoli, lo scatto con cui accorcia in avanti in pressing negli ultimi minuti di recupero è un manifesto della sua fame di vittorie e della sua leadership. Peppe Di Stefano, inviato che si occupa del Milan per 'Sky Sport', ha raccontato a 'Radio Rossonera' alcuni retroscena rispetto alla sua quotidianità a Milanello.