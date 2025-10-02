Luka Modric è arrivato quest'estate al Milan a quasi 40 anni. Di lui si aveva una certezza: è un campione assoluto, un fuoriclasse di straordinaria qualità. Al contempo, però, si nutrivano alcuni dubbi riguardo alla sua condizione fisica e atletica. Tuttavia, le sue prime partite stagionali stanno fugando ogni dubbio. Il croato è partito titolare in tutte e cinque le prime giornate di Serie A. Spesso è anche stato in campo fino al 90'. In Milan-Napoli, lo scatto con cui accorcia in avanti in pressing negli ultimi minuti di recupero è un manifesto della sua fame di vittorie e della sua leadership. Peppe Di Stefano, inviato che si occupa del Milan per 'Sky Sport', ha raccontato a 'Radio Rossonera' alcuni retroscena rispetto alla sua quotidianità a Milanello.
Di Stefano: "Modric a Milanello non fa il 'padre-padrone', è umile, un calciatore semplice"
Di Stefano: “Modric a Milanello non fa il ‘padre-padrone’, è umile, un calciatore semplice”
Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport', a 'Radio Rossonera' ha raccontato alcuni dettagli della quotidianità di Modric al Milan. Sono particolari che spiegano la semplicità di un campione straordinario
Milan, Di Stefano su Modric—
Il racconto di Di Stefano: "Non mi stupisce il campo, ma quella sua voglia di esultare per una vittoria come successo con il Napoli. Sappiamo come è Luka, un uomo ordinato con una famiglia ordinata e con tranquilli valori. Modric a Milanello non fa il 'padre-padrone', è umile, un calciatore semplice e disponibile per ogni autografo e per ogni saluto".
