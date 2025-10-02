Pianeta Milan
Gatti e Conceicao: “Dobbiamo recuperare per la partita contro il Milan”

Le parole di Federico Gatti e Francisco Conceicao post Villareal sulla partita di domenica sera contro il Milan
Alessia Scataglini
Nella serata di ieri, per la Juventus è arrivato il quarto pareggio consecutivo tra Champions League e Serie A. Contro il Villareal, gli uomini di Tudor hanno preso gol al 90esimo minuto grazie ad una rete dell'ex Renato Veiga. A parlare nel post partita sono stati Federico Gatti e Francisco Conceicao, che hanno fatto dei riferimenti anche alla partita contro il Milan di domenica sera. Ecco, di seguito, le loro parole ai microfoni di Amazon Prime Video e Sky Sport:

Gatti e Conceicao avvisano i rossoneri:" Ci ricarichiamo per il Milan"

Sono incazzato nero, perché buttiamo via due punti che alla lunga peseranno tantissimo. Dispiace, per come si era messa la partita dovevamo portare a casa i 3 punti. Domani analizzeremo cosa abbiamo sbagliato e dobbiamo archiviarla subito, domenica c’è il Milan e dobbiamo ricaricare le batterie per affrontare la gara al massimo“.

Le parole di Conceicao:Era giusto che partissi fuori, abbiamo parlato tanto con lo staff e il mister. Mi sento bene, ora dobbiamo recuperare tutti per una partita molto importante (contro il Milan, ndr)".

