Che Olivier Giroud sia un giocatore speciale lo sapevamo già. L'ex attaccante del Milan, trasferitosi da poco al Lille, in Francia, dovrà affrontare, questa sera, la Roma di Gian Piero Gasperini in trasferta allo Stadio Olimpico. Per Giroud si tratta di un ritorno in un dei luoghi che è stato teatro di diversi big match. A parlare dell'attaccante francese è stato l'allenatore giallorosso in conferenza stampa. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni:
Gasperini: “Giroud ha fatto qualcosa di straordinario con il Milan. Determinante per…”
"Il piano tattico è non portarlo dentro l'area di rigore, anche se è un giocatore che si muove bene ovunque. Lui ha fatto qualcosa di straordinario con il Milan, lo ha fatto anche prima nella sua carriera, ma è stato determinante per lo Scudetto del Milan. Fino a qualche anno fa per età alcuni giocatori non erano più competitivi, adesso in Italia e in Francia ci sono giocatori che ancora fanno la differenza a una certa età e questo è legato anche alla condizione atletica. Si allenano in maniera diversa e riescono ancora a incidere"
