Gasperini: “Giroud ha fatto qualcosa di straordinario con il Milan. Determinante per…”

"Il piano tattico è non portarlo dentro l'area di rigore, anche se è un giocatore che si muove bene ovunque. Lui ha fatto qualcosa di straordinario con il Milan, lo ha fatto anche prima nella sua carriera, ma è stato determinante per lo Scudetto del Milan. Fino a qualche anno fa per età alcuni giocatori non erano più competitivi, adesso in Italia e in Francia ci sono giocatori che ancora fanno la differenza a una certa età e questo è legato anche alla condizione atletica. Si allenano in maniera diversa e riescono ancora a incidere"