L'inizio di stagione di Christian Pulisic è davvero devastante. Che sia nel momento migliore della sua carriera? In molti se lo stanno chiedendo, e forse, hanno proprio ragione. L'americano è l'assoluto protagonista del nuovo Milan targato Allegri. La vittoria contro il Napoli, infatti, non ha fatto altro che riconfermare il suo stato di 'grazia'. Pulisic, contro la squadra di Conte, è riuscito a segnare e a fornire un assist, che ha poi portato al gol di Saelemaekers.