Durante l'ultima puntata del suo podcast, l'ex calciatore dell'Inter ad oggi opinionista, Lele Adani , ha voluto spendere alcune parole sulla vittoria e sulla prestazione contro il Napoli da parte del Milan di Massimiliano Allegri . Tra le varie dichiarazioni, Adani ha voluto elogiare Modric, centrocampista croato arrivato in estate dal Real Madrid a parametro zero. Alla fine, l'ex nerazzurro ha voluto esprimere una preferenza tra la formazione di Allegri e quella di Conte. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Adani su Milan-Napoli

Se questo Milan basterà: "Secondo me no, ma questo Milan mi sta dimostrando delle cose diverse. Però se dicamo che Conte è un fenomeno o noi diciamo che il lavoro fatto a San Siro non è buono, De Bruyne male, McTominay male, Hojilund male, perchè hanno giocato bene solo Lobotka e Anguissa, quindi dico o diamo totalmente le colpe al Napoli o diamo anche i meriti al Milan. Non prendo come buono solo il risultato ma anche tutte le cose positive che abbiamo visto".