Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan interviste Adani: “Il Milan mi sta dimostrando delle cose diverse” E su Modric dichiara…

INTERVISTE

Adani: “Il Milan mi sta dimostrando delle cose diverse” E su Modric dichiara…

Milan-Napoli, Allegri indica la via: 'Successo giusto. Se si gioca così, si vince spesso'
Durante l'ultima puntata del suo podcast, l'ex calciatore dell'Inter ad oggi opinionista, Lele Adani ha parlato di Milan-Napoli
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Durante l'ultima puntata del suo podcast, l'ex calciatore dell'Inter ad oggi opinionista, Lele Adani,  ha voluto spendere alcune parole sulla vittoria e sulla prestazione contro il Napoli da parte del Milan di Massimiliano Allegri. Tra le varie dichiarazioni, Adani ha voluto elogiare Modric, centrocampista croato arrivato in estate dal Real Madrid a parametro zero. Alla fine, l'ex nerazzurro ha voluto esprimere una preferenza tra la formazione di Allegri e quella di Conte. Ecco, di seguito, le sue parole:

Le parole di Adani su Milan-Napoli

—  

Se questo Milan basterà: "Secondo me no, ma questo Milan mi sta dimostrando delle cose diverse. Però se dicamo che Conte è un fenomeno o noi diciamo che il lavoro fatto a San Siro non è buono, De Bruyne male, McTominay male, Hojilund male, perchè hanno giocato bene solo Lobotka e Anguissa, quindi dico o diamo totalmente le colpe al Napoli o diamo anche i meriti al Milan. Non prendo come buono solo il risultato ma anche tutte le cose positive che abbiamo visto".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Pulisic, l'uomo decisivo: dalle triplette ai big match: le 5 partite 'storiche' della sua carriera

Su Modric: "Un'altra cosa che mi prendo buona è la grandezza di Modric nella fase difensiva, ha delle statistiche che dicono che è primo in tutto, intercetti, filtranti, Line di passaggio tagliate, ripulite, ha messo la testa sull'incrocio dei pali. Se tu mi chiedi chi è più avanti tra Napoli e Milan dico ancora Napoli".

Leggi anche
Boeri: “Forse San Siro si dovrebbe chiamare ‘Ibrahimovic o Ronaldo, ma…”
La Russa: “Sarà davvero necessario abbattere San Siro?” E svela una nuova ipotesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA