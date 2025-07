In 15 anni ha vinto più del Milan e se gli hanno chiesto di vincere e se ha riprovato emozione entrando nella camera 5 a Milanello: "Numero fortunato per me il 5. Nata mia figlia, che mi ha reso nonno. In 15 non ho vinto più del Milan, diciamo che ho avuto la fortuna di lavorare 4 anni al Milan, ricordando il presidente Berlusconi, con Galliani e tutti, con cui ho avuto la possibilità di vincere grazie a società e giocatori. Poi sono andato alla Juventus e colgo l'occasione per ringraziare per gli otto anni, con persone che mi hanno sostenuto nel quotidiano. Anche il presidente Agnelli, a cui sono legato. Io cerco di mettere i giocatori nelle condizioni di regalare soddisfazioni e vittorie importanti. Ma tutto nasce dalla società. Deve essere un blocco unico, di sostegno. Com'è stato il Milan e come lo sarà. Sono convinto. La rosa del Milan è ottima, ora inizio a conoscere i giocatori. Sono di valore. Si stanno monitorando le situazioni. Bisogna arrivare al 31 agosto al meglio. Iniziare a lavorare per far sì che i primi 6 mesi, che sono molto importanti, per mettere le basi per marzo dove si decide la stagione. Intanto però testa al 17 agosto".