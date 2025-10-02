Il Milan ha affrontato una sorta di rivoluzione durante quest'estate. Tale rivoluzione ha coinvolto tanto la rosa di calciatori quanto l'organigramma societario. Dopo anni, infatti, è tornata ad essere occupata la poltrona del direttore sportivo. A occuparla è arrivato Igli Tare, ex calciatore e dirigente di grande esperienza per il suo trascorso nella Lazio. Il nuovo DS rossonero si è raccontato a tutto tondo a 'Grida Duma' per 'Top Story' (qui l'intervista completa). Ricoprire un ruolo così importante in una società come il Milan è un traguardo importante per lui. Ecco come lo ha raccontato.
INTERVISTE
Tare: “È un onore poter far parte della storia di un club come questo”
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato a 'Grida Duma' per 'Top Story'. Si riporta qui un passaggio della sua lunga intervista
Tare sull'arrivo al Milan—
Le parole di Tare: "Il Milan è tra i club più titolati al mondo insieme al Real Madrid. Fino a qualche anno fa era il club con il maggior numero di trofei vinti. Per arrivare a questo livello ci sono stati un lavoro durissimo, sacrifici e passione. È un onore poter far parte della storia di un club come questo. Essere parte di questa realtà mi rende molto soddisfatto. A livello di crescita personale, la mia esperienza con il Milan è fondamentale. Per me non è solo un club, ma una parte integrante della mia carriera e della mia vita".
