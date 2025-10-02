Pianeta Milan
Igli Tare, direttore sportivo del Milan, ha parlato a 'Grida Duma' per 'Top Story'. Si riporta qui un passaggio della sua lunga intervista
Il Milan ha affrontato una sorta di rivoluzione durante quest'estate. Tale rivoluzione ha coinvolto tanto la rosa di calciatori quanto l'organigramma societario. Dopo anni, infatti, è tornata ad essere occupata la poltrona del direttore sportivo. A occuparla è arrivato Igli Tare, ex calciatore e dirigente di grande esperienza per il suo trascorso nella Lazio. Il nuovo DS rossonero si è raccontato a tutto tondo a 'Grida Duma' per 'Top Story' (qui l'intervista completa). Ricoprire un ruolo così importante in una società come il Milan è un traguardo importante per lui. Ecco come lo ha raccontato.

Tare sull'arrivo al Milan

Le parole di Tare: "Il Milan è tra i club più titolati al mondo insieme al Real Madrid. Fino a qualche anno fa era il club con il maggior numero di trofei vinti. Per arrivare a questo livello ci sono stati un lavoro durissimo, sacrifici e passione. È un onore poter far parte della storia di un club come questo. Essere parte di questa realtà mi rende molto soddisfatto. A livello di crescita personale, la mia esperienza con il Milan è fondamentale. Per me non è solo un club, ma una parte integrante della mia carriera e della mia vita".

