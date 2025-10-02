Il Milan ha affrontato una sorta di rivoluzione durante quest'estate. Tale rivoluzione ha coinvolto tanto la rosa di calciatori quanto l'organigramma societario. Dopo anni, infatti, è tornata ad essere occupata la poltrona del direttore sportivo. A occuparla è arrivato Igli Tare, ex calciatore e dirigente di grande esperienza per il suo trascorso nella Lazio. Il nuovo DS rossonero si è raccontato a tutto tondo a 'Grida Duma' per 'Top Story' (qui l'intervista completa). Ricoprire un ruolo così importante in una società come il Milan è un traguardo importante per lui. Ecco come lo ha raccontato.