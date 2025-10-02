Cosa avrebbe potuto fare Theo Hernandez con Allegri? Questa domanda potrebbe essere comune tra i tifosi del Milan soprattutto in quest'ultimo periodo. I rossoneri hanno ingranato con il nuovo allenatore dopo l'avvio shock contro la Cremonese e sembrano in grado di poter tornare a lottare per le posizioni di vertice in classifica. A questo interrogativi diffuso tra i tifosi del Milan, si è accodato Peppe Di Stefano. Il giornalista di 'Sky Sport', parlando della difesa di Allegri durante un'intervista per 'Radio Rossonera', ha espresso con rammarico questa fantasia legata al terzino ora in forza all'Al Hilal di Simone Inzaghi. Di seguito, si riportano le sue parole.
Di Stefano: "Cosa avrebbe potuto fare Theo Hernandez con Allegri?"
INTERVISTE
Di Stefano: “Cosa avrebbe potuto fare Theo Hernandez con Allegri?”
In tanti si domanderanno cosa avrebbe potuto fare Theo Hernandez in questo Milan di Allegri. Se lo è chiesto anche Peppe Di Stefano, giornalista di 'Sky Sport' intervistato da 'Radio Rossonera'
Di Stefano su Theo Hernandez e la difesa del Milan—
"Chi mi ha stupito di più? Tomori, era l’emblema di un giocatore che ha fatto bene quando c’era una grande struttura societaria, si siede nel Milan dello scorso anno dove tutto non andava e ora sta facendo bene. Mi resterà il mistero di cosa avrebbe potuto fare Theo Hernandez in una squadra del genere e con un allenatore come Allegri. Sono convinto avrebbe motivato e recuperato anche lui. Il mister non ha premuto nessun interruttore tattico, ha lavorato sulla testa. Gabbia-Pavlovic-Tomori non è diversissima dalla difesa Scudetto, ma Allegri ha gli antidoti per superare i malanni e i giocatori lo stanno seguendo assiduamente".
