Milan-Napoli dello scorso weekend è stato anche Modric contro De Bruyne. Una sfida che era già molto attesa, si è caricata di un grande significato a causa dello scontro tra questi due campioni appena arrivati in Serie A. I due, dopo aver vinto tutto rispettivamente con Real Madrid e Manchester City, hanno deciso di venire in Italia per continuare a competere ai massimi livelli. Se il belga ha segnato il calcio di rigore che ha accorciato le distanze per i suoi, il croato ha dominato la partita, sfoggiando un'altra prestazione straordinaria dal suo arrivo a Milano. I quarant'anni d'età sembrano non farsi sentire. Grazie alla sua classe infinita e alla sua leadership, si sta prendendo sulle spalle il Milan insieme a qualche altro compagno (leggi Rabiot). De Bruyne, invece, sta facendo più fatica a inserirsi in un contesto tattico così ben collaudato come il Napoli di Antonio Conte. Durante 'Maracanà', trasmissione di 'TMW Radio', Massimo Brambati è tornato sul paragone tra i due. Ecco che cosa ha detto.