Domenica scorsa, a pochi minuti dall'inizio della partita tra il suo amato Milan e il Napoli , Francesco Camarda ha segnato il suo primo gol in Serie A . L'attaccante classe 2008, con un'incornata sugli sviluppi di un corner, ha pareggiato la partita nei minuti di recupero: Lecce-Bologna si è chiusa sul 2-2. Si tratta di un momento che difficilmente scorderà. Allo stesso modo, Pantaleo Corvino - dirigente del Lecce che tanto vuole scommettere su Camarda - ha detto di essersi molto emozionato. Lo ha raccontato nel corso del suo intervento a GR Rai Parlamento. Di seguito, si riportano le sue parole.

Le parole di Corvino: "Un cavallo di razza, è destinato a vincere e la qualità non ha età. Parliamo di un attaccante completo, nonostante sia anche strutturato. C'è chi pensa a un centravanti d'area di rigore, ma ha una mobilità e uno strappo che gli permettono di partire da lontano. Ha senso del gol, colpisce di testa bene e ha i giusti tempi. Mi sento orgoglioso perché ha battuto un record che apparteneva a un altro giovane scoperto da me, Bojinov, che debuttò e segnò contro il Bologna. Vedere un ragazzo di 17 anni che fa gol in Serie A, provi tanta soddisfazione".