Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Qualcosa in attacco se Gimenez ...'

Calciomercato Milan, Di Marzio sull'attacco e Maignan

"Chi ha l'attaccante forte cerca di tenerselo. Tutti parlano di Fullkrug del West Ham, si, l'agente sta cercando di portarlo in Italia, lo sta proponendo. Per ora non ha avuto grandi risposte dalle squadre italiane. Ha un ingaggio altissimo con il West Ham. Sono dinamiche complesse ma sono convinto che il Milan sia pronto a cogliere l'opportunità". Di Marzio ricorda di come Gimenez non sia stato disposta a partire in estate, vedremo se cambierà idea a gennaio.