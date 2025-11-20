Calciomercato Milan, Di Marzio: 'Qualcosa in attacco se Gimenez ...'

Pianeta Milan
Attaccante Milan, la chiave del mercato è Gimenez, Di Marzio: “Potrebbe fare qualcosa se …”

Il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato anche del calciomercato del Milan in vista della sessione di gennaio. Tutto dipende da Gimenez. Ecco le ultime novità
Mancano sempre meno settimane all'inizio della sessione di calciomercato invernale. In questo periodo le squadre iniziano ad organizzare e a pensare le possibili mosse per gennaio. A parlare delle possibile strategie del Milan ci pensa il giornalista Gianluca Di Marzio, intervenuto a Sky Sport 24: "Il Milan potrebbe fare qualcosa davanti. Penso che comunque sia necessaria come condizione la partenza di Gimenez". Il giornalista continua sull'attacco.

Calciomercato Milan, Di Marzio sull'attacco e Maignan

"Chi ha l'attaccante forte cerca di tenerselo. Tutti parlano di Fullkrug del West Ham, si, l'agente sta cercando di portarlo in Italia, lo sta proponendo. Per ora non ha avuto grandi risposte dalle squadre italiane. Ha un ingaggio altissimo con il West Ham. Sono dinamiche complesse ma sono convinto che il Milan sia pronto a cogliere l'opportunità". Di Marzio ricorda di come Gimenez non sia stato disposta a partire in estate, vedremo se cambierà idea a gennaio.

Il punto sul possibile futuro di Maignan: "La permanenza di Maignan è stato il vero acquisto del Milan in estate. Bravi Allegri e Tare a dire: al costo di perderlo, ma è importante averlo per aiutare il gruppo che veniva costruito".

