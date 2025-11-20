A fine stagione, nel calciomercato estivo 2026, il Milan si separerà dal suo portiere, Mike Maignan. L'estremo difensore francese, classe 1995, giunto in rossonero nell'estate 2021 dal Lille per 16,4 milioni di euro, non dovrebbe infatti firmare il rinnovo del suo contratto con il club di Via Aldo Rossi, che si esaurirà il 30 giugno del prossimo anno. Come mai si è arrivati alla rottura tra il Diavolo e il suo capitano ormai è affare noto, ma repetita iuvant. Soprattutto per chi non conosce tutta la storia. PROSSIMA SCHEDA