PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Milan, squadre inglesi interessate a Gimenez. Tare lavora ancora per Vlahovic

CALCIOMERCATO MILAN

Milan, squadre inglesi interessate a Gimenez. Tare lavora ancora per Vlahovic

Calciomercato Milan, Gimenez può partire. Contatti vivi per Vlahovic
Il calciomercato del Milan a gennaio potrebbe dipendere dal destino di Santiago Gimenez. Voci su un possibile ritorno di fiamma di Vlahovic. Le indiscrezioni da Calciomercato.com
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Secondo il sito Calciomercato.com, la priorità del Milan per gennaio sarebbe un centrale di difesa esperto da inserire nel reparto. E l'attaccante centrale? Dipenderebbe, si legge, da Santiago Gimenez. Il Diavolo investirebbe nel reparto solo in caso di cessione della punta messicana. Sul giocatore avrebbero preso informazioni già Brentford e Sunderland, ma la priorità di Gimenez per presente e futuro sarebbe comunque il Milan.

Quali attaccante sarebbero nel mirino del Milan? Secondo Calciomercato.com, i rossoneri starebbero seguendo le gare del Midtjylland per Franculino Djú. Sarebbe molto complicata la pista Robert Lewandowski visto l'ingaggio molto alto del polacco.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Camarda prestato in estate con un chiaro obiettivo: a Lecce ancora non è stato raggiunto>>>

Secondo il sito specializzato, il direttore sportivo del Milan Igli Tare starebbe mantenendo vivi i contatti con l'agente di Dusan Vlahovic, lavorando sotto traccia. Il Milan sarebbe quindi ancora in agguato per l'attaccante serbo in scadenza di contratto nel giugno 2026. Secondo Calciomercato.com, comunque, l'intenzione della Juventus e di Spalletti sarebbe quella di rinnovare il contratto di Vlahovic.

Leggi anche
Maignan, l’indiscrezione: “Tare e Allegri stanno facendo il massimo per trattenerlo,...
Dubbi sull’investimento di Nkunku? Ecco cosa filtra dal Milan. Mentre Tare …

© RIPRODUZIONE RISERVATA