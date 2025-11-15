Calciomercato Milan, Gimenez può partire. Contatti vivi per Vlahovic

LEGGI ANCHE: Camarda prestato in estate con un chiaro obiettivo: a Lecce ancora non è stato raggiunto>>>
Secondo il sito specializzato, il direttore sportivo del Milan Igli Tare starebbe mantenendo vivi i contatti con l'agente di Dusan Vlahovic, lavorando sotto traccia. Il Milan sarebbe quindi ancora in agguato per l'attaccante serbo in scadenza di contratto nel giugno 2026. Secondo Calciomercato.com, comunque, l'intenzione della Juventus e di Spalletti sarebbe quella di rinnovare il contratto di Vlahovic.
