Calciomercato Milan, Gimenez può partire. Contatti vivi per Vlahovic

Secondo il sito Calciomercato.com, la priorità del Milan per gennaio sarebbe un centrale di difesa esperto da inserire nel reparto. E l'attaccante centrale? Dipenderebbe, si legge, da Santiago Gimenez. Il Diavolo investirebbe nel reparto solo in caso di cessione della punta messicana. Sul giocatore avrebbero preso informazioni già Brentford e Sunderland, ma la priorità di Gimenez per presente e futuro sarebbe comunque il Milan.