Milan, Nkunku è stato il grande colpo estivo per l'attacco rossonero. Il francese sta faticando. Ecco cosa filtra dalla società. Indiscrezioni da Calciomercato.com
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan, durante l'ultima sessione di mercato, ha deciso di non puntare su un attaccante fisico d'area di rigore, bensì di portare un giocatore come Nkunku, ovvero un attaccante veloce, rapido e dotato di molta tecnica. Il Milan ha speso tanto in estate per il francese: circa 38 milioni più 4 di bonus. Un fattore che pesa e peserà molto sul continuo della carriera di Nkunku con i rossoneri. Importanti novità arrivano da Calciomercato.com.

Il sito specializzato parla del pensiero della società sull'ex giocatore del Chelsea: secondo il Milan, si legge, l'attaccante sarebbe un giocatore molto forte che potrebbe essere molto utile ad Allegri in questa stagione. Secondo il club, infatti, il francese starebbe facendo fatica per due motivi: l'adattamento al calcio italiano e la forma fisica, ancora lontana dal top.

Secondo Calciomercato.com, Tare non si sarebbe pentito di aver puntato su Nkunku, nonostante le aspettative dei tifosi del Milan fossero rivolte verso un numero 9 puro per l'attacco rossonero.

