Milan, Nkunku è stato il grande colpo estivo per l'attacco rossonero. Il francese sta faticando. Ecco cosa filtra dalla società. Indiscrezioni da Calciomercato.com

Il Milan, durante l'ultima sessione di mercato, ha deciso di non puntare su un attaccante fisico d'area di rigore, bensì di portare un giocatore come Nkunku, ovvero un attaccante veloce, rapido e dotato di molta tecnica. Il Milan ha speso tanto in estate per il francese: circa 38 milioni più 4 di bonus. Un fattore che pesa e peserà molto sul continuo della carriera di Nkunku con i rossoneri. Importanti novità arrivano da Calciomercato.com.