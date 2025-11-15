Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Zirkzee? Ho chiesto anche di lui e ...'

Il giornalista Carlo Pellegatti parla del calciomercato del Milan e in particolare del possibile nuovo attaccante. Le ultime su Zirkzee e Fullkrug
"Mi è stato fatto capire che si cercherà un attaccante d'area di rigore". Il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul calciomercato del Milan in vista di gennaio. Focus sui nomi usciti fino ad oggi per l'attacco: "Mi sono informato su Fullkrug. Tirateci una riga sopra. Da capire se Gimenez sarà sul mercato o meno. Abbiamo cancellato Icardi, David, Lewandowski. Cancelliamo anche Fullkrug, Pellegrino e Franculino. La situazione ad oggi è questa".
Il giornalista continua nel suo video su 'YouTube': "Zirkzee grandissimo giocatore, ma non è un uomo d'area di rigore, arriva in porta con altri modi. Ho chiesto anche di lui, cancellato anche lui. Escono nomi, io mi informo. Fino ad ora mi sono arrivate solo risposte negative sui candidati. Mi hanno detto che ci sono già obiettivi".