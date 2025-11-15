Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Zirkzee? Ho chiesto anche di lui e ...'

"Mi è stato fatto capire che si cercherà un attaccante d'area di rigore". Il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul calciomercato del Milan in vista di gennaio. Focus sui nomi usciti fino ad oggi per l'attacco: "Mi sono informato su Fullkrug. Tirateci una riga sopra. Da capire se Gimenez sarà sul mercato o meno. Abbiamo cancellato Icardi, David, Lewandowski. Cancelliamo anche Fullkrug, Pellegrino e Franculino. La situazione ad oggi è questa".