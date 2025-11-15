Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Pellegatti sul mercato del Milan: “Ho chiesto di Zirkzee e Fullkrug. Mi dicono che …”

CALCIOMERCATO MILAN

Pellegatti sul mercato del Milan: “Ho chiesto di Zirkzee e Fullkrug. Mi dicono che …”

Calciomercato Milan, Pellegatti: 'Zirkzee? Ho chiesto anche di lui e ...'
Il giornalista Carlo Pellegatti parla del calciomercato del Milan e in particolare del possibile nuovo attaccante. Le ultime su Zirkzee e Fullkrug
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

"Mi è stato fatto capire che si cercherà un attaccante d'area di rigore". Il giornalista Carlo Pellegatti ha fatto il punto sul calciomercato del Milan in vista di gennaio. Focus sui nomi usciti fino ad oggi per l'attacco: "Mi sono informato su Fullkrug. Tirateci una riga sopra. Da capire se Gimenez sarà sul mercato o meno. Abbiamo cancellato Icardi, David, Lewandowski. Cancelliamo anche Fullkrug, Pellegrino e Franculino. La situazione ad oggi è questa".

Il giornalista continua nel suo video su 'YouTube': "Zirkzee grandissimo giocatore, ma non è un uomo d'area di rigore, arriva in porta con altri modi. Ho chiesto anche di lui, cancellato anche lui. Escono nomi, io mi informo. Fino ad ora mi sono arrivate solo risposte negative sui candidati. Mi hanno detto che ci sono già obiettivi".

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Milan, ritorno di fiamma per Zirkzee: opportunità si, ma ci sarebbe un forte dubbio>>>

Questo il parere e le notizie di Pellegatti. Vedremo se il Milan comprerà davvero un nuovo attaccante a gennaio e nel caso chi potrebbe essere.

Leggi anche
Milan, sogno Lewandowski per il mercato. Moretto: “Vi continuo a sottolineare un...
Zirkzee al Milan nel mercato di gennaio: il dettaglio che lo rende possibile

© RIPRODUZIONE RISERVATA