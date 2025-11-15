Zirkzee al Milan nel mercato di gennaio: il dettaglio che lo rende possibile

Il futuro di Joshua Zirkzee potrebbe essere al Milan e no, non avete preso una macchina del tempo che vi ha riportato al 2024, ma è ciò che potrebbe accadere nel prossimo mercato di gennaio. L'attaccante olandese classe 2001 ha intenzione di cambiare aria e il Milan è alla finestra. Non è il solo, ovviamente. Il talento del Manchester United vorrebbe tornare in Serie A, dove è convinto di poter far bene, e sulle sue tracce c'è anche la Roma al momento, che ha le stesse esigenze dei rossoneri. C'è un motivo in particolare che spinge Zirkzee al trasferimento e, soprattutto, ce n'è uno in particolare che rende l'affare fattibile. Al contrario dell'estate 2024, quando il Milan sembrava a un passo dal trasferimento, poi saltato per motivi economici.