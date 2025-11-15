Calciomercato Milan, Lewandowski possibile? Romano: 'A fine stagione ...'

Pianeta Milan
Robert Lewandowski potrebbe essere un colpo di calciomercato per il Milan molto importante. Ecco le ultime novità da Fabrizio Romano dal social X
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli 

Il Milan potrebbe essere alla ricerca di un attaccante nella prossima sessione di calciomercato invernale. Uno dei giocatori di cui si parla moltissimo in questi ultimi giorni è Lewandowski. Il calciatore polacco potrebbe essere un colpo importante. Come Modric a centrocampo, la punta del Barcellona potrebbe portare esperienza internazionale e potrebbe fare benissimo nel nostro campionato.

In questi giorni si è parlato anche di una possibilità di partenza dal Barcellona a gennaio e non solo a fine stagione con la scadenza del suo contratto. A fare luce sulla situazione di Lewandowski ci pensa il giornalista Fabrizio Romano. Ecco il suo post su X.

"Robert Lewandowski non ha mai considerato una partenza a gennaio. Anche il ritiro non fa parte dei piani. Massimo focus sul Barcellona fino a fine stagione per vincere tutti i titoli possibili. Poi la possibile occasione per un nuovo capitolo nella sua carriera". Vedremo se il Milan ci proverà davvero per il polacco.

