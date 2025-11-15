Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Jimenez al Bournemouth: rimpianto Milan? Ecco i numeri della stagione dell’esterno spagnolo

CALCIOMERCATO MILAN

Jimenez al Bournemouth: rimpianto Milan? Ecco i numeri della stagione dell’esterno spagnolo

Milan, Jimenez al Bournemouth è un rimpianto? I suoi numeri in Premier ...
La cessione di Jimenez al Bournemouth ha diviso i tifosi: ora è un rimpianto per il Milan? Ricordiamo le cifre e la formula della cessione e diamo un'occhiata ai buoni numeri dell'esterno spagnolo, diventato un punto fermo per Iraola
Redazione

Tra le tante cessioni durante l'ultima sessione di calciomercato, ce n'è una che ha fatto storcere il naso a una grossa fetta della tifoseria milanista, quella di Alex Jimenez al Bournemouth. Dopo una buona stagione con la maglia del Milan, l'esterno spagnolo ex Real Madrid non ha guadagnato la fiducia del nuovo allenatore rossonero Massimiliano Allegri, particolarmente infastidito dagli atteggiamenti e dal comportamento del classe 2005, colpevole di aver accumulato diversi ritardi durante la pre-season del Milan. Con la maglia del Diavolo ha totalizzato 34 presenze, con zero gol e due assist.

Alex Jimenez, formula e numeri al Bournemouth

—  

Il Bournemouth ha prelevato Jimenez dal Milan con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto, che diventa obbligo al raggiungimento di alcune condizioni. La cifra complessiva dell'affare si aggira intorno ai 20 milioni di euro.

LEGGI ANCHE

LEGGI ANCHE: Kjaer: “Modric, Rabiot, Allegri: ora è tornato ad essere il Milan. A Leao suggerisco una cosa” >>>

Ma come ha ricordato il giornalista Matteo Moretto, il Bournemouth sembra essere già convinto del riscatto del giovane esterno spagnolo ex Madrid, che perderebbe così il diritto di recompra sul classe 2005. Jimenez è uno dei punti di fermi del Bournemouth di Iraola. In Premier League, l'ex Milan ha totalizzato otto presenze, di cui cinque come titolare da terzino destro. Per lo spagnolo ancora nessun gol o assist, ma il club inglese è deciso a puntare con forza sull'esterno classe 2005.

Leggi anche
Milan in prestito: come sta andando Chukwueze al Fulham? I numeri della sua deludente stagione
Milan e Roma in lotta per Zirkzee, colloqui già in corso. I due motivi per cui può tornare in Italia

© RIPRODUZIONE RISERVATA