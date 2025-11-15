Milan, Jimenez al Bournemouth è un rimpianto? I suoi numeri in Premier ...

LEGGI ANCHE: Kjaer: “Modric, Rabiot, Allegri: ora è tornato ad essere il Milan. A Leao suggerisco una cosa” >>>
Ma come ha ricordato il giornalista Matteo Moretto, il Bournemouth sembra essere già convinto del riscatto del giovane esterno spagnolo ex Madrid, che perderebbe così il diritto di recompra sul classe 2005. Jimenez è uno dei punti di fermi del Bournemouth di Iraola. In Premier League, l'ex Milan ha totalizzato otto presenze, di cui cinque come titolare da terzino destro. Per lo spagnolo ancora nessun gol o assist, ma il club inglese è deciso a puntare con forza sull'esterno classe 2005.
