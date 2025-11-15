Milan, Jimenez al Bournemouth è un rimpianto? I suoi numeri in Premier ...

La cessione di Jimenez al Bournemouth ha diviso i tifosi: ora è un rimpianto per il Milan? Ricordiamo le cifre e la formula della cessione e diamo un'occhiata ai buoni numeri dell'esterno spagnolo, diventato un punto fermo per Iraola

Tra le tante cessioni durante l'ultima sessione di calciomercato, ce n'è una che ha fatto storcere il naso a una grossa fetta della tifoseria milanista, quella di Alex Jimenez al Bournemouth. Dopo una buona stagione con la maglia del Milan, l'esterno spagnolo ex Real Madrid non ha guadagnato la fiducia del nuovo allenatore rossonero Massimiliano Allegri, particolarmente infastidito dagli atteggiamenti e dal comportamento del classe 2005, colpevole di aver accumulato diversi ritardi durante la pre-season del Milan. Con la maglia del Diavolo ha totalizzato 34 presenze, con zero gol e due assist.