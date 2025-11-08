Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato del Milan nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Voci su Fullkrug e Sorloth. Ecco le ultime novità
Calciomercato Milan, per molti il club potrebbe pensare a un rinforzo in attacco in vista di gennaio. La dirigenza rossonera, infatti, potrebbe essere alla ricerca di un attaccante d'area di rigore. Questi mesi potrebbero essere decisivi sia per il futuro di Nkunku che di quello di Gimenez.
A parlare del futuro dell'attacco del Milan ci pensa il giornalista Niccolò Ceccarini: "Tare sta completando il giro d’orizzonte e tra le opzioni negli ultimi tempi sono entrati altri due profili". Nel suo editoriale il giornalista svela due possibili nomi per il Diavolo: "Il primo è quello di Fullkrug acquistato dal West Ham per 26 milioni di euro più 4 di bonus nell’estate del 2024. L’avventura inglese non sta andando come pensava e quindi ecco che se ci dovessero essere margini il Milan potrebbe farsi avanti".