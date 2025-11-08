Il giornalista Niccolò Ceccarini ha parlato del calciomercato del Milan nel suo editoriale per Tuttomercatoweb. Voci su Fullkrug e Sorloth. Ecco le ultime novità

A parlare del futuro dell'attacco del Milan ci pensa il giornalista Niccolò Ceccarini: "Tare sta completando il giro d’orizzonte e tra le opzioni negli ultimi tempi sono entrati altri due profili". Nel suo editoriale il giornalista svela due possibili nomi per il Diavolo: "Il primo è quello di Fullkrug acquistato dal West Ham per 26 milioni di euro più 4 di bonus nell’estate del 2024. L’avventura inglese non sta andando come pensava e quindi ecco che se ci dovessero essere margini il Milan potrebbe farsi avanti".